Así funcionará el bloqueo a la tarjeta SUBE para trabajadores no esenciales

Una de las medidas que se implementará es el bloqueo de la tarjeta SUBE para todas aquellas personas que no sean trabajadores esenciales, que son los únicos que tienen permitido usar el transporte público hasta el 17 de julio.

Cabe destacar que entre los nuevos datos que se le solicitará a cada persona que desee obtener el permiso para circular es el número de la tarjeta SUBE que utiliza para viajar en transporte público, lo cual antes era opcional.

En diálogo con AM 7550, el ministro de Transporte, Mario Meoni, explicó que no está planificado bloquear las SUBE de antemano, sino que se las inhabilitará luego de reiterados usos no autorizados.

"Estamos trabajando en el proceso tecnológico para que la SUBE esté vinculada con los certificados de circulación. Si una SUBE no autorizada se usa en un día, no pasa nada. Si se usa todos los días, la vamos a bloquear", explicó Meoni Por lo tanto, podrá usarse de forma excepcional para emergencias.

"Particularmente, yo creo que hay que dejar libradas las tarjetas y en todo caso que haya un bloqueo posterior temporario, de manera tal que si se da una situación de fuerza mayor esa persona la puede utilizar", expresó.