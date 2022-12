Astrología y perros, a cada signo su raza

Sin embargo, cuando se trata de adoptar un perro, es casi seguro que a nadie se le ocurre averiguar la compatibilidad entre esos queridos animales de compañía y el signo astral del amo.

Veterinarios especializados en comportamiento animal y astrólogos cruzaron la información sobre las características principales de razas caninas y signos del horóscopo, y crearon una tabla de compatibilidad entre zodíaco y perros.

Parafraseando al famoso programa televisivo de los ´80) conducido por el profesor de Astronomía y astrólogo Horangel, estos son "Los doce (perros) del signo":

1 - Aries (21/3 - 20/4)

Aries es el primer signo del zodiaco, y como tal siempre que comienzan un proyecto, lo lideran y lo concluyen. Son amantes de las causas justas, están llenos de energía y de entusiasmo, les encantan los retos y, sobre todo, la libertad. Prefieren mandar, antes que obedecer. Son fáciles de ofender y es difícil conseguir su perdón.

Por ello, para los arianos, la mejor raza canina es el pastor de cualquier variedad: alemán, suizo, o inglés. Incluso el collie. Cualquiera de estos, será un gran compañero de Aries.

El mejor ejemplo de esta compatibilidad entre seres humanos y razas caninas, es el del presidente Alberto Fernández (nativo de Aries) y su famoso collie Dylan.

2 - Tauro (21/4 - 21/5)

Los nativos de Tauro se caracterizan por su confiabilidad y su fuerza de voluntad. Aprecian la buena vida y tienen una enorme paciencia que utilizan en todas las actividades que desarrollan. Son prudentes, de carácter estable y, en algunos casos, hasta conservadores. Su serenidad y determinación los hace excelentes "cazadores" de los placeres de la vida. Por ello, para un taurino, sus mejores compañeros pueden ser los sabuesos de cualquier tamaño: grande (como el Foxhound americano) , mediano (Beagle Harrier) o chico (Dachshund, popularmente conocido como salchicha).

Algunos de los ejemplos de esta noble amistad entre un Dachshund y taurinos, son Napoleón Bonaparte y la cantante inglesa Adele.

3 - Géminis (21/5 - 20/6)

Los geminianos se destacan por su inteligencia y elocuencia. Además, suelen cariñosos, comunicativos e inteligentes. Disfrutan de la variedad de la vida con mucha energía y vitalidad.

Pero, como Géminis es el signo de los gemelos, sus nativos tienen un lado complejo y contradictorio. Así como son creativos y emprendedores, puede faltarles constancia para terminar lo que comienzan.

Los nativos de Géminis necesitan un perro divertido, exótico, original y con cierta dualidad, como ellos mismos. Y de preferencia con pelaje blanco y negro. Y dentro de estas características pueden incluirse desde el pastor inglés hasta el dálmata.

El Beatle Paul Mc Cartney es un famoso defensor de los derechos de los animales y, además, vegano (¿es necesario recordar que también es uno de los más grandes músicos de la historia contémporanea?) tuvo como su fiel compañera durante 15 años a Martha, una perra pastora inglesa de pelaje blanco y negro. Es más, la canción "Martha My Dear", del album The Beatles (1968), conocido popularmente como The White Album (El album blanco). El mismo McCartney le contó a Barry Miles (autor de la biografía del Beatle), que Martha le cambió la vida.

4 - Cáncer (21/6 - 20/7)

Los nacidos bajo este signo son los más misteriosos de todo el zodíaco. Pueden ser desde muy tímidos hasta extrovertidos, brillantes y famosos. Así como disfrutan de la tranquilidad del hogar, la familia y los niños, les gusta divertirse y las fiestas. Son imaginativos y románticos. Y, por sobre todo, protectores.

Por todo ello, para los cancerianos el mejor perro debe ser de las razas de cazadoras de agua y, entre estos, el más adecuado es el setter irlandés, un animal de pelaje rojizo, sedoso y con una dulce mirada. Además, son perros longevos que pueden vivir más de 20 años.

Nancy Reagan, primera dama de los Estados Unidos (1981-1989) tuvo dos grandes compañeros, el Presidente Ronald Reagan y Peggy, su perra setter irlandesa.

5 - Leo (21/7 - 21/8)

Leo es un signo que se caracteriza por su generosidad, su fidelidad y por manifestar sus sentimientos. A los leoninos, les gusta la combinación de lujo, aventura placer. Pero principalmente son los más dominantes del zodíaco. Así como el león es el rey de la selva, los nacidos bajo el signo de Leo, son los reyes de la Humanidad. Son ambiciosos, tienen fuerza, motivación y se sienten seguros siempre. Por eso, se llevan bien con un perro imponente, de gran porte y aguerrido. Y entre éstos, los más acordes a Leo: pastor alemán, doberman, rotweiller y bulldog o pitbull.

Ben Affleck, el reconocido actor y productor de Estados Unidos, es un Leo que lleva su pastor alemán negro, llamado Hutch, a todas partes, demostrando que son el uno para el otro.

6 - Virgo (22/8 - 22/9)

La combinación de humildad e inteligencia es la característica de este signo. Además de ser confiables y tener una grana capacidad analítica, los virgo suelen ser muy trabajadores, ordenados y prolijos. Virgo, el único signo del zodíaco representado por una mujer. Es preciso, reservado, observador y paciente. Bajo su presunta frialdad se esconde una gran sensibilidad y el temor a ser heridos. Cuando se los conoce y se entabla amistad, los nativos de Virgo son amables, divertidos y siempre están dispuestos a brindar su ayuda.

La mascota ideal para este signo debe ser inteligente y no generar complicaciones. Por ello, el perro ideal para los virgo es el chihuahua.

Es un perro muy popular entre celebridades de todo el mundo. El actor Mickey Rourke (Virgo) tuvo un chihuahua al que adoraba, de nombre Jaws (Mandíbulas). En 2015, cuando su querida mascota falleció, el protagonista de la recordada película "Nueve semanas y media", se tatuó "Guapo siempre", porque solía llamarlo con ese nombre en español en lugar de Jaws.

7 - Libra (23/9 - 22/10)

Los nacidos bajo este signo se caracterizan por una personalidad equilibrada. Son diplomáticos, carismáticos y muy sociables. Además, les gusta la belleza a la que definen como la perfecta armonía. No obstante su voluntad por el consenso y la diplomacia, cuando llegan a una definición, no les gusta que se los contradiga.

Con este tipo de personalidad, es lógico que los pertenecientes a Libra se lleven bien con perros elegantes, de buena presencia, y con gran armonía en sus formas. Por ello, su mascota ideal es el galgo en cualquiera de sus tamaños.

Un fanático de esta raza es el actor norteamericano, guionistas y ganador de un premio Oscar, Matt Damon (Libra) es un fanático de los galgos italianos (o enanos). Casado con una argentina (Luciana), Damon tiene varios ejemplares de esta raza a los que adora.

8 - Escorpio (23/10 - 22/11)

Es el signo más intenso del zodiaco. Apasionado, decidido y con mucho magnetismo, al escorpiano le apasiona el trabajo duro y con resultados. Aunque puedan aparecer tranquilos, los nacidos bajo Escorpio tienen una gran fuerza interior que se manifiesta pacíficamente en el trabajo diario y que se manifiesta violentamente en situaciones límites.

Aunque parezcan estar algo desentendidos de la actividad que se desarrolla a su alrededor, siempre están observando todo con su ojo crítico. Su tenacidad y su fuerza de voluntad son únicas y su tremendo poder puede acarrear enormes beneficios o grandes riesgos. No saben callarse y dicen lo que piensan en cualquier momento. Si aprenden a controlarse, suelen ser grandes líderes.

Para un escorpiano no hay mejor mascota que un Husky siberiano, un perro enigmático, llamativo e imponente.

9 - Sagitario (23/11 - 20/12)

Bajo este signo, nacen los las optimistas del zodiaco. Además, se caracterizan por su buen humor, su empatía, el amor a la libertad y las aventuras. Tienen la mente abierta a nuevas ideas y experiencias y mantienen un actitud optimista incluso frente a la adversidad. Les encantan los nuevos proyectos y aprender. Son intuitivos y buenos organizadores.

Para el signo de Sagitario el perro ideal es estilizado, elegante y fino, como el Weimaraner o Braco de Weimar, que además de ser animales muy bellos, son inteligentes y guardianes. Por lo general, el Weimar de pelo gris, tiene ojos azules, lo que los hace muy llamativos.

10 - Capricornio (21/12 - 19/1)

Capricornio es un de los signos más estables, seguros y tranquilos. Son trabajadores, responsables, prácticos y perseverantes. Acostumbrar a exigir mucho a si mismos y a sus subordinados. Tienden a manifestar cierta tristeza y pesimismo. Y cuando esta se manifiesta, necesitan la ayuda de un perro noble, bonachón, alegre y compañero como el Golden Retreiver, uno de los más protectores del mundo canino.

La actriz, productora y directora de cine estadounidense Diane Keaton (capricornio) es una ferviente protectora de los animales. Su perra es una Golden Retreiver llamada Emmie, que la acompaña siempre. En mas de una oportunidad, la actriz ganadora de un Oscar, ha dicho que Emmie es su mayor consuelo cuando se encuentra triste, y uno de sus mayores amores.

11 - Acuario (20/1 - 18/2)

Este signo es de los más vibrantes del zodíaco. Un acuariano se distingue por su simpatía y carisma. Los acuarianos planifican su futuro con detalle y son previsores. Les gusta reunirse con buenos amigos y divertirse.

Pero más allá de sus características comunes, hay dos grandes grupos. Uno es tímido, sensible, y paciente. El otro es exuberante, vive al máximo y puede esconder su gran sensibilidad bajo una coraza de frivolidad. Los nacidos bajo el signo de Acuario son extravagantes y si tienen perro, adoran exhibirlo.

El Yorkshire o el Caniche Toy son el tipo de perro que siguen a su amo a todos lados. Es un fiel compañero y se deja vestir, disfrazar y peinar. Y si es hembra, se le pueden poner moños y correas lujosas, para resaltar la extravagancia típica Acuario. Lo fundamental es que la mascota le permita a Acuario expresar todas las emociones que no puede manifestar con los humanos, y pueda manifestarle todo su amor.

Y el ejemplo principal de esta simbiosis entre un acuariano y su perro de compañía, es el de Susana Giménez, la diva numero uno de la Argentina y su recordado Yorkshire Jazmín, fallecido en 2006.

Con Jazmín, Susana Giménez impuso en la Argentina la exposición pública de los animales de compañía de famosos.

12 - Piscis (19/2 - 20/3)

Quienes pertenecen al signo de Piscis, se caracterizan por su sensibilidad y compasión. El pisciano siempre piensa en los demás. Es soñador, le apasiona el misterio y el esoterismo.

Como personas sensibles al sufrimiento ajeno, para Piscis el perro mas adecuado en el abandonado, el necesitado de afecto. Por eso, suelen adoptar mascotas de la calle.

No obstante, si se busca la compatibilidad de Piscis con algún perro de raza, no hay otra que el San Bernardo, reconocido por su disposición al socorro de personas en peligro.

Lo importante es el amor

Mas allá de la compatibilidad entre algunas razas caninas y los signos zodiacales, lo que prevalece sobre cualquier criterio es el amor que un animal de compañía brinda al ser humano. Y si se tiene un ejemplar de Pupe (puro perro) se sabe que el mestizaje de varias razas hace que ese amigo de cuatro patas tomó lo mejor de cada de sus ancestros para poder hacer feliz a la familia que lo adoptó a sin pedirle nada a cambio.