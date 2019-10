La directora de la escuela, Laura Virginia Verón -desde hace tres años- junto a maestros y auxiliares, ya logró que ese día vuelvan ex docentes y ex alumnos pero quiere sumar más. Junto a los abanderados propios, y ex alumnos también abanderados, habrá representaciones de escuelas vecinas y esperan a la banda de la Prefectura Naval Argentina.

La licenciada Verón no tiene vicedirectora, porque recién este año se creó la sexta sección en la escuela, que cuenta, con seis maestros de grado, dos preceptores de viaje para dos micros, tres auxiliares entre cocineros y maestranza, 15 profesores para 62 alumnos -hace una década eran 44 y sólo seis hijos de quinteros- de los cuales el 20 por ciento pertenece a las familias de la zona ribereña, el resto viene de Wilde, Dominico y Sarandí.

Verón destacó que "es la única escuela en la región Educativa II de doble escolaridad, y la única calificada como rural". Y recordó: "No pedí el cargo, tuve la posibilidad de acceder por acto público y lo acepté, era un desafío para mí y mi carrera". Antes, fue maestra titular en la escuelas 69 y 38 de Wilde, donde reside.

Recuerda la docente, que "me encontré con una escuela donde faltaba contención a nivel humano y el estado edilicio sumamente deteriorado. Hemos conformado un equipo de trabajo mancomunado entre docentes, auxiliares y las familias, el objetivo es el bienestar de nuestros chicos". El esfuerzo no es poco en esa zona de Avellaneda; la escuela aún no tiene conexión a internet.

Verón precisó que "tenemos la huerta hidropónica y la huerta convencional, trabajamos con el INTA, con el objetivo que los chicos y las familias produzcan sus propios alimentos y ser agentes multiplicadores de esa siembra y cosecha. Hay zapallo calabaza -que vienen de la época de los genoveses- que es una tradición, lechuga, puerro, ají, repollo, apio, y se utiliza en el comedor con alguna receta que armamos con los alumnos una vez al año cuando se cierra el proyecto". Todos los chicos y docentes almuerzan en la escuela cada jornada.

La docente señaló que "la idea es convocar a ex alumnos y docentes para que vean que seguimos estrechando lazos y sembrando futuro, se pueden comunicar con la escuela los que no lo han hecho, la propuesta es mantener vivo el espíritu y esencia de la centenaria escuela de la Costa". Las familias, pidieron que no se olvidaran de invitar al ex intendente y ex titular del Consejo Escolar, Luis Raúl Sagol.

Un párrafo aparte hubo la el grupo de ArseSolidario, porque "con la gente de Arsenal tenemos un vínculo muy estrecho, están atentos a nuestras necesidades, sean útiles o material didáctico y para los proyectos. Tenemos uno de cine que trata de vincular los distintos ángulos del a arte para que los nenes se acerquen a las diversas expresiones culturales".