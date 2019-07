"Ayúdenme, me dispararon": el desesperado pedido de un taxista baleado

En las últimas horas se conoció un audio que el chofer Pablo Sánchez, de 41 años, le mandó a Edgardo "Berni" Meriño, propietario del vehículo que manejaba cerca de las 3 de la madrugada del sábado, y en el que pide auxilio desesperadamente.

"'Berni', me dispararon, por favor ayúdenme. ¡Ayúdenme, me dispararon, por favor! Llamá a la policía, a la ambulancia, me dispararon".

ADEMÁS:

Cerca de las 3:00, Sánchez había levantado a dos jóvenes en la parada situada en Avenida Olascoaga y San Martín y al llegar a la esquina de La Pampa y Guiñazú lo asaltaron y le dispararon por la espalda a través del asiento del conductor.

Tras la agresión y una vez que los asaltantes escaparon, el chofer tomó su celular y pidió ayuda a su patrón, por lo que fue asistido y llevado al Hospital Castro Rendón.

En el hospital permanecía internado en grave estado, con daño en la médula, los riñones y otros órganos.

A partir de conocerse la agresión, los taxistas de la capital neuquina iniciaron un paro de actividades en reclamo de seguridad, además de tres cortes de tránsitos en puntos neurálgicos de la ciudad, como el puente carretero, la ruta 7 y el acceso al Aeropuerto.

A pesar de haber sido recibidos representantes de los choferes con funcionarios provinciales, decidieron continuar con las medidas durante la madrugada del domingo.