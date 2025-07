El Tren Sarmiento cambia su frecuencia nocturna: cuáles son los nuevos horarios

De acuerdo con el nuevo cronograma, el último tren que realizará el trayecto completo de Once a Moreno saldrá de la terminal porteña a las 22.45. La formación que parte a las 23 llegará sólo hasta Castelar, mientras que las de las 23.25 y 23. 55 terminarán su trayecto en la estación de Merlo.

En sentido contrario, el tren hacia Once de las 22.30 mantendrá su recorrido completo en caso de no haber alteraciones previas en la frecuencia. Desde las tres de la mañana del día siguiente, el servicio se reanudará de forme progresiva: a las 3.01 y 3.23 desde Castelar, a las 3.30 desde Merlo y a las 3.40 saldrá la primera formación desde Moreno a Once.

Estos trabajos de señalamiento son parte de un proyecto de modernización promovido por la Emergencia Ferroviaria que estableció la Secretaría de Transporte. Incluyen la instalación de nuevos circuitos de vía y centros de control en Haedo, Castelar y Moreno, realizados por la empresa Trend Ingeniería S. R. L, que ganó la Licitación Pública 21/2024.

tren Sarmiento.JPG Las obras de señalamiento se realizarán hasta el próximo 11 de julio.

La inversión total es de $1.338 millones y más de 1,8 millones de dólares. Con estas mejoras, se pretende aumentar la seguridad del sistema ferroviario, facilitando la detección de problemas en el sistema de señales y mejorando la frecuencia del servicio utilizado a diario por más de 300.000 pasajeros.

El 13 de junio de 2024, vale recordar, el Gobierno dictó la Emergencia Ferroviaria a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). "Dicha declaración de emergencia -señaló la medida en uno de sus artículos- abarca la totalidad de las actividades inherentes a la administración y al mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y a la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional, sean ejercidas o no de manera directa por el Estado Nacional".

Qué contempla la Emergencia Ferroviaria

La ejecución de 226 obras:

44% en obras de vías.

26% en obras de señalamiento.

19% en compra de material rodante y repuestos.

6% en obras estratégicas de infraestructura.

5% en obras eléctricas.

La compra de 3 locomotoras y 50 triplas diesel

La compra de repuestos para más de 500 coches eléctricos.

La ampliación y mejoras en talleres.

La incorporación de nueva tecnología y capacitaciones.