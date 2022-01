Bariloche: los incendios no cesan y llegaron a la Ruta 40

En la madrugada de este jueves, fuentes de vialidad nacional comunicaron que la zona afectada estaba cortada por la “presencia de humo y fuego en el camino”, pero la buena noticia es que de inmediato los brigadistas pudieron contener el fuego y la ruta quedó habilitada al tránsito a las 7:30.

5vw2dqpvyeob4bizjiwrz2vdliwebp.png Bariloche: brigadistas combaten los incendios.

En estos momentos, los focos activos se encuentran en Cañadón de la Mosca, Lago Steffen y el sur de Bariloche en donde los medios aéreos y civiles trabajan a contrarreloj para poder contener el fuego que ya generó alerta cuando se acercó a la ruta 40 en la tarde-noche de este miércoles.

Personas que habitan la zona denuncian que las autoridades no manejaron bien la situación desde un principio: “Uno habla y no tiene conocimiento técnico, pero uno conoce por acá las cosas y sabe que se podrían hacer de otra manera. No pueden decir que le faltó porque en el lugar ese hay una laguna, arroyos, era cuestión de meter más gente y la naturaleza les dio un changüí importante”, manifestó un poblador.

El incendio forestal comenzó el 7 de diciembre por una tormenta eléctrica y seca que azotó a los alrededores de Bariloche, pero por la gran sequía que vive el país el fuego se extendió rápidamente. Pero las lluvias del último tiempo no significaron un gran alivio ya que por el calor los focos activos no dan tregua y siguen quemando hectáreas.