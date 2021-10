Barrio Norte: un taxi se incendió y chocó contra dos autos

La escena provocó pánico en la zona y podría haber terminado en un accidente con mayores daños materiales, pero la Policía de la Ciudad y los Bomberos lograron controlar la situación.

Decenas de testigos compartieron videos en redes sociales en los que se puede ver el momento en que el taxi avanzaba en llamas y luego el estado en que quedó una vez que los bomberos lograron apagaron el fuego.

tRcH2PCD_F4BZhQn.mp4 Barrio Norte: se incendió un taxi.

Según fuentes de la Policía de la Ciudad, el incendiófue en un vehículo de alquiler tipo taxi, marca Fiat modelo Siena, el cual tomó contacto con otro vehículo estacionado, marca Chevrolet Agile, lo que produjo la propagación a este último.

Momentos más tarde se produjo el estallido del tanque de GNC del taxi, lo que produjo la rotura de varias fachadas de inmuebles, vidrios y cortinas.

Además, se vio afectado un tercer vehículo, un Ford Fiesta, que sufrió el derretimiento de plásticos y de parte de la carrocería en el frente.

El conductor del taxi pudo bajar del auto por sus por sus medios al iniciarse el incendio y fue asistido por una ambulancia que llegó al lugar.

jUuxIeoVZ8Zlp9IT.mp4 Barrio Norte: actuaron los Bomberos de la Ciudad.

El taxista sólo sufrió quemaduras leves en ambas manos y los bomberos pudieron extinguir el fuego con una línea devanadera.

El titular del SAME, Ernesto Crescenti, se refirió al estado de salud del taxista: "Tenemos un herido leve, es uno de los conductores, con quemaduras en ambas manos. No hemos tenido que trasladarlo. El tema fue que hay un auto que al tomar fuego explotó y esa fue la explosión que se escuchó en varias cuadras a la redonda. Por suerte no hay que lamentar víctimas fatales”, sostuvo.