"Belito", el abuelo tiktoker, fue a la fiesta Bresh

"El día sábado tuve la satisfacción de ser invitado y de concurrir a la 'Bresh'. Tenía ganas de conocer el sitio, porque ahí trabajan dos de mis queridos nietos. La verdad es que sigo emocionado por la recepción de los jóvenes, y el cariño y calidez de la gente que me rodeó", escribió sobre su particular experiencia desde su cuenta de Instagram.

Previamente, Belito compartió un video en su cuenta de Twitter anunciando que iba camino al evento junto a su nieta, Lucía Solberg (19).

"¿Abuelo, a dónde vamos?", pregunta la joven en el video. "¡A la Bresh! ¿Cómo no vamos a ir a la Bresh?", responde con emoción Belito.

Ya en la Bresh, el octogenario tiktoker se subió al escenario... ¡Y le habló a los presentes por micrófono!: "Les mando un saludo muy especial en esta noche hermosa, hermosa porque estoy con ustedes, porque yo soy un joven también. Les deseo un mejor del mundo, felicidades, que Dios los bendiga a todos".

Luego de republicar algunas historias de sus fanáticos y de agradecer a la Bresh "por la invitación a la fiesta del día de ayer", el abuelo Belito se despidió por el día dejando un último detalle de su noche de parranda. "Belito, se puso brillos?", preguntó un seguidor a través de Twitter. "No, no me he puesto. La próxima tal vez", respondió con su natural simpatía y picardía.