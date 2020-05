Bicichorros: en cuarentena se denunciaron 200 robos

‘En los últimos días se hicieron públicos varios robos en Belgrano, Nuñez, Palermo y otros barrios porteños pero también en el denominado corredor norte de Vicente López, Olivos y San Isidro e incluso en San Martín, San Justo y Ramos Mejía estos dos últimos en el Partido de la Matanza. En todos los casos la dinámica criminal es la misma. Hombres solos de entre 20 y 40 años, a bordo de un bicicleta con un canasto improvisado. Simulan estar recogiendo lo que los demás tiran pero en realidad son ladrones que no solo manotean cuanta puerta hay a mano sino que no dudan en desenfundar revólveres para robarle a mujeres solas, jóvenes y personas mayores que salen a realizar las compras necesarias durante la cuarentena’, dijo Javier Miglino, Director de Defendamos Buenos Aires.

La mayoría de las denuncias no se hace. ‘Las bandas de ladrones gozan de una altísima impunidad, toda vez que en la mayoría de los casos ninguno de los ladrones es apresado y las víctimas prefieren regresar a su casa, lamentando el robo del teléfono celular, joyas o la billetera y dando gracias al Cielo que no perdieron la vida en el robo o no sufrieron lesiones. Sin embargo más de 200 denuncias se produjeron por esta modalidad, lo que indica que hubo muchos hechos delictivos más’, dijo Miglino.

Los ladrones son los falsos afiladores de cuchillos. ‘Habíamos advertido durante todo el año 2019 y 2020 que de la nada habían aparecido decenas de afiladores de cuchillos a bordo de una bicicleta. La profesión de afilador de cuchillos no existe en Buenos Aires desde el año 1960. Pero ahora hay decenas de afiladores, bien alimentados, bien vestidos y perfectamente coordinados; de modo tal que copan manzanas a uno por cuadra y así van barriendo las zonas. Pero en realidad estos falsos afiladores son criminales que ‘peinan’ las zonas para ver dónde robar y dónde usurpar, sacando fotos", concluyó Miglino.

El trabajo se realizó con testimonios de 35 barrios de la Capital Federal y 12 del Conurbano bonaerense.