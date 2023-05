"Vamos a acompañar a Thelma. El equipo jurídico del ministerio se pondrá en contacto con la abogada de ella. En Brasil hay autonomía del Poder Judicial. El desafío es que la Justicia crea en las palabras de las mujeres y repare la injusticia", expresó la funcionaria luego de reunirse con la actriz argentina.

Gonçalves y su par de Argentina, Ayelen Mazzina, brindaron este jueves una conferencia de prensa de la que participaron periodistas feministas de distintos medios. Las funcionarias se reunieron antes del encuentro con la prensa con Fardin, quien le pidió a Gonçalves que su caso "se visibilice en Brasil".

"La vamos a acompañar en nombre del gobierno de mi país", aseguró la ministra.

A la vez, pidió a Mazzina que acompañe la investigación del presunto femicidio de Emmily Rodrigues, la joven brasileña que murió luego de caer por una ventana del sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, en marzo pasado, hecho por el cual estuvo detenido el empresario Francisco Sáenz Valiente, único acusado de su muerte.

La ministra argentina explicó que por la situación de Fardin van a plantear "una estrategia en común entre ambos países. Vamos a analizar las herramientas que tenemos disponibles y las limitantes. Tenemos la disposición y el compromiso y estamos acompañando a Thelma".

Thelma Fardin: "No me voy a bajar de la batalla"

Thelma Fardin acudió como invitada al programa radial Campanas en la noche, por La990, con la conducción de Carolina Fernández y Pablo Bricker, para hablar de su nuevo proyecto teatral, que llega en días muy movilizantes para ella por la absolución de la Justicia brasileña a Juan Darthés.

“Tuve el fin de semana más duro de los últimos años. Tengo agotamiento físico, mental y emocional. Sueño que mis problemas sean aprenderme la letra, elegir el personaje. Eso me hace feliz. Quiero encontrar un lugar en el que no me sienta en primera línea de batalla. De la batalla no me voy a bajar, pero sí quiero estar en un lugar donde pueda estar hablando de conceptos que conozco en profundidad pero que no haga falta tener que poner el cuerpo. Me gusta poner el cuerpo al servicio de la actuación”, explicó.

Thelma Fardin Thelma Fardín sostuvo que seguirá adelante con su denuncia por abuso sexual. Archivo.

“Por mucho tiempo no se va a decir de mí ‘qué buena actriz’, se asocia mi cara a una lucha. Dejamos a las personas en lugares estancados. La gente siempre te espera en el lugar que una vez te conoció, pero ese hecho no me define ni tampoco lo que hice después. Jamás en mi vida soñé ser una referente de esto. Yo me capacité porque si no la situación me llevaba puesta", dijo.

"Mis amigas me dicen que si quiero tirar la toalla me van a respetar, pero era la única forma que no me arrase. Estaba en mí el lugar de comprender la situación desde un lugar más político y más colectivo. Lo hicimos comunitario y nos dio mucha fuerza, seguir juntas nos da la fuerza”, agregó.

Por último, remarcó la importancia de estar acompañada: “En una separación muy fuerte a los 25 años sentí que se me terminaba el mundo, pensé en la soledad, pero después me di cuenta que no. Cumplí los 30 hace poco y me di cuenta que no tengo manera de quedarme sola porque estoy rodeada de gente maravillosa”.