Cancillería presentó la guía para quienes asistan al Mundial de Qatar

Asimismo, aclara que la misma puede sufrir modificaciones por cambios en normativa o en disposiciones del país anfitrión y/o de otras naciones de la región, que no dependen del gobierno argentino, por lo que se actualizará conforme a las novedades.

La guía práctica para argentinas y argentinos que asistan a la Copa Mundial FIFA Qatar 2022 explica la documentación necesaria para ingresar al país, datos de hospedaje y costo de vida, como así también algunas características locales a tener en cuenta en materia cultural y religiosa, al igual que recomendaciones para asistir a los partidos, además, de cómo acceder al sistema de salud y a medicamentos.

Qatar-Cancilleria-Guia.jpg

Qué información incluye la Guía

Además de recordar que todo aquel que desee viajar debe contar con un pasaporte vigente (mínimo 6 meses), Cancillería señala que desde el 1° de noviembre, y hasta la finalización del Mundial, para ingresar a Qatar se deberá contar también con una identificación (FAN ID) denominada "HAYYA CARD".

Esta tarjeta concentrará toda la información de la persona que viaja y la puede solicitar cualquier persona que posea al menos una entrada para un partido. Además, en su solicitud, puede incluir a otras tres personas que no posean entradas (familiares o acompañantes).

Prohibiciones en Qatar

La Guía práctica para argentinas y argentinos que asistan a la Copa Mundial FIFA Qatar 2022 resalta también que está prohibido beber alcohol en la vía pública o circular alcoholizado; el consumo de bebidas alcohólicas está permitido sólo en lugares habilitados (hoteles, restaurantes, bares y similares).

Asimismo no se permite a los no residentes la compra ni la posesión de bebidas alcohólicas por fuera de aquellos lugares, y está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas desde el exterior del país. La pena en caso de infracción de estas normas puede incluir multas de US$ 1.000 y hasta seis meses de cárcel.

El consumo de drogas se encuentra totalmente prohibido y la pena -señala Cancillería- puede incluir multas de hasta US$ 55.000 y un significativo periodo en la cárcel, seguido de deportación.

hinchas-Argentina-01.jpg El consumo de alcohol está prohibido en la vía pública en Qatar y no se repetirán las escenas que se vieron en Brasil y Rusia. Archivo.

Vestimenta sugerida en Qatar

El organismo enfatiza en lo que hace a vestimenta que es recomendable vestir prendas que cubran completamente los hombros y el torso, y cuyo largo cubra las rodillas.

A si vez se sugiere evitar la ropa ajustada y/o con transparencias y está prohibido circular en la vía pública con el torso desnudo.

Recimendaciones para el colectivo LGBTiQ+ y No binarios

Cancillería recuerda que en Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y otros de la región las personas portadoras de documentación "No binaria" podrían encontrarse con obstáculos ante la autoridad migratoria y aeroportuaria local. ¿Qué obstáculos? Podrían resultar en la denegatoria de entrada al territorio así como el rechazo en frontera y deportación.

A su vez se subraya que en Qatar la expresiones públicas de afecto de personas del mismo sexo son consideradas un delito y están prohibidas.

"Se sugiere tener en cuenta que Qatar podría no ser un país seguro para personas LGBTIQ+, por lo que la recomendación principal es tomar y extremar medidas de autocuidado", dice textual la Guía.

En ese sentido "se debe evitar el uso de prendas y objetos que contengan la bandera del orgullo LGBTIQ+ y otros elementos que simbolicen la pertenencia a este colectivo" y "se recomienda mantenerse en los circuitos turísticos habilitados, tomando las precauciones de adaptarse al uso de vestimenta esperado por el país y evitar todo tipo de expresión de afecto, sobre todo en la vía pública, lugares turísticos, transporte, estadios y restoranes".

La guía práctica se puede consultar acá: https://cancilleria.gob.ar/guia-qatar-2022