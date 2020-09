A su vez, la madre de la víctima afirmó este domingo en declaraciones radiales que "son pocos los que mataron" a su hijo "pero son muchos los que encubrieron" el hecho, por lo que no va a "descansar hasta ver a todos esos infelices detrás de las rejas".

Según informó Peretto, Castro fue citada a declarar como testigo por videoconferencia este martes a la 9 en la causa en la que se investiga la desaparición y muerte de su hijo y que actualmente está a cargo de los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, del fuero federal de Bahía Blanca; Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); y Horacio Azzolin, jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

"Me aislaron hasta el martes pero no me callaron, voy a seguir peleando por justicia para mi hijo", aseguró Cristina.

En referencia a la acusación que sostiene junto a sus abogados respecto a la responsabilidad de la Policía bonaerense, Castro sostuvo: "con todas las pruebas más que nunca estoy convencida de quién mató a mi hijo, dónde lo mataron, y estamos esperando los resultados de la autopsia".

Por último, Peretto explicó que uno de los puntos importantes de la declaración de Cristina será en torno a "al amuleto de Facundo" encontrado en el puesto de vigilancia policial de Teniente Origone.