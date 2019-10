En el momento en que el doctor Chigal hablaba del derecho a la salud de las personas y la necesidad de una regulación respecto al autocultivo de cannabis, el presidente de la comisión, el diputado Oscar Francisco Alarcón, le prohibió continuar con su exposición por hacer "apología" a la droga y tildó sus comentarios de "temerario".

Este es el video de la exposición que venía dando Marcos Chigal y cómo fue silenciado por el presidente de la Comisión de Salud:

Censura por proponer el autocultivo de marihuana en un debate del poder legislativo de Misiones

La crítica y opinión de PROCANNT

Esta censura y acusación pública a Marcos Chigal generó mucho ruido, y algunos de los integrantes de la Asociación de Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapéutico (PROCANNT), la cual nuclea a un centenar de profesionales de la salud que estudian e implementan el cannabis con fines terapéuticos, opinaron al respecto en Popular.

La Dra. Ana María De Leo, médica generalista, soltó: "Mientras el Sr. Alarcón hace apología de un modelo médico hegemónico y caduco, de una insensibilidad y arrogancia que dan vergüenza ajena, miles de personas reclaman por el derecho a hacer uso de una planta medicinal que lleva 70 años prohibida y miles de años reconocida como medicina. Alarcón si usted es médico recuerde: 'PRIMUN NON NOCERE'. Si desconoce esto, debería empezar a pensar en dedicarse a otra cosa".

Además, la médica clínica y de cuidados paliativos, Dra. Fabiana Vanasco, criticó la determinación del presidente de la comisión de salud del Poder Legislativo de Misiones, y dejó en claro que el dolor no sabe de tiempos legislativos. "Me parece un desprecio a la defensa de los derechos de las personas, al derecho a la salud, la dignidad y a mejorar su calidad de vida, tenemos muchos ejemplos de ello. Hay mucha evidencia clínica si la necesitan, pero lo más urgente es la necesidad de aliviar el dolor que no entiende de los tiempos legislativos ni de la justicia. Apoyo por eso el autocultivo".

Para cerrar, el Dr. en Ciencias Fisiológicas, Luis Acosta, recordó que existen fallos federales que habilitaron el autocultivo: "Cuando hablamos de cannabis terapéutico estamos hablando del derecho a la salud. En la Argentina existen fallos federales que han habilitado el autocultivo. Desconocer estos antecedentes habla de ignorancia, falta de interés o malicia".

Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapeutico

Comunicado de PROCANNT

Este es el comunicado oficial de Asociación de Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapéutico (PROCANNT):

"La Asociación de Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapéutico (PROCANNT) lamenta y rechaza las palabras del Sr. Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, Dr. Oscar Francisco Alarcón, el cual refleja un alarmante desconocimiento de las utilidades y beneficios del cannabis para mejorar la calidad de vida de las personas que hoy padecen graves síntomas que implican un sufrimiento y dolor que hace incompatible el derecho a la vida misma. El Sr. Alarcón muestra un grado de insensibilidad que debería replantear su condición de continuar el ejercicio de su trabajo como profesional de la salud. Un Estado ausente que dio la espalda a los que sufren y una medicina insensible basada en los términos de la evidencia que exigen protocolos concebidos desde una visión parcializada y soberbia de la realidad, negadora del conjunto de saberes sociales que aportan a la calidad de vida y el buen vivir de las personas, viola el derecho a la salud y como tal, los Derechos Humanos. El Presidente de la Comisión de Salud debería saber que por encima de cualquier ley local está la obligación de los profesionales de defender el derecho a la salud dentro de los Derechos Humanos contenidos en los instrumentos internacionales con supremacía sobre cualquier normativa local. Respetar ello, es el juramento que nos obliga cuando nos recibimos. También defendemos la Ley de Derechos de Paciente a la búsqueda del bienestar y la salud cuando la posibilidad de chance le es negada por un Estado y un sistema de salud que en su insensibilidad que llega al ilícito, incumple su objetivo que es llevar bienestar a las personas que padecen. Porque el dolor, Sr Presidente Dr Alarcón, no puede esperar. Negar la posibilidad del cannabis cuya única forma de acceso es hoy el autocultivo y no acompañar a las personas que padecen, es incumplir nuestra obligación como profesionales de la salud. Nos pone en el ilícito del abandono de persona y la quita de chance es negligencia que se configura dentro de la Mala Praxis.

Lamentamos profundamente lo sucedido en Misiones y llamamos a la reflexión a los Señores Representantes y los miembros de la Comisión de Salud para que cumplan con su obligación que es la defensa del Derecho Humano a la Salud.

Nos solidarizamos con las familias que practican el Autocultivo como única alternativa de alcanzar bienestar con la Fitorerapia Cannábica que es complementaria de todos los recursos para mejorar, aliviar y llevar calidad de vida a las personas sumergidas en el sufrimiento del Dolor.

El Dolor No Puede Esperar.

Autocultivo legal, Seguro, Regulado y de Excelencia Ya.

Producción Pública por la Red de Laboratorios Públicos de todos los derivados de la Planta de Cannabis Ya.

Que el INTA cultive, que el CONICET investigue y la red de ANLAP produzca.

No al Autoritarismo de los que se adueñan de un saber y lo imponen como único.

La Salud es una construcción social colectiva y al servicio del pueblo".

Integrantes de (PROCANNT):

Dr. Carlos Alberto Magdalena. Médico Neurólogo Infantil.

Dra. Ana María De Leo. Médica generalista.

Dra. Natalia Taratuto. Médica Neurologa Infantil.

Lic. Norberto Rivas. Psicólogo

Dr. Luis Acosta. Doctor en Ciencias Fisiológicas

Dra. Lorena Pose Romero. Médica Cirujana.

Dra. Marianela Carla Pose Romero. Médica.

Dra. Mariana Rios. Médica Odontóloga.

Lic. Mariel Bonanno. Psicóloga

Dr. Jaime Buchuk. Médico Psiquiatra.

Dra. Fabiana Vanasco. Médica clínica y cuidados paliativos.