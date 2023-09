Chaco: intentaron tomar terrenos en el barrio Emerenciano Sena

Todo comenzó el miércoles pasado, cuando un grupo de vecinos se congregó en el barrio Emerenciano Sena, que lleva el nombre de uno de los principales imputados y detenidos con prisión preventiva por el femicidio de su exnuera, Cecilia Strzyzowski.

Cerca de las 7 de la mañana, los manifestantes de distintos movimientos sociales tomaron varios terrenos, por lo que los efectivos de la Policía de Chaco realizaron un amplio operativo de seguridad.

Según comentó a medios locales el coordinador de Tierras de la provincia, Leandro Reyes, las manzanas fueron "custodiadas" por un dirigente de las organizaciones que llegaron al lugar. "A través del diálogo se solucionó todo y los vecinos se retiraron de manera pacífica", explicó el funcionario chaqueño.

La situación no terminó ahí y continuó el domingo pasado, cuando hubo una nueva convocatoria en la zona con el objetivo de ocupar terrenos. Ante el pedido de la Policía, los vecinos se retiraron del lugar. "Hay muchas organizaciones que son oportunistas", afirmó Reyes luego del segundo intento de usurpación.

Ubicado en el predio del ex campo de Tiro del Ejército, el barrio Emerenciano Sena fue construido en 2010 y posee unas 15 manzanas, en las que viven entre 400 y 500 familias. En sus instalaciones cuenta con una escuela y un centro de salud, a los que se suman el polideportivo Carlos Monzón y el natatorio que lleva el nombre de Santiago Maldonado.

A más de tres meses de la detención de Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César por el crimen de Cecilia Strzyzowski, el barrio se encuentra en una etapa de abandono y los nombres de los imputados por el femicidio fueron borrados de las paredes. Un puño rojo gigante marca la entrada al lugar, donde algunas calles se llaman Luiz Inácio Lula da Silva, Comandante Che Guevara y Milagro Sala.

El lunes pasado, vale recordar, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, visitó el barrio y protagonizó un tenso cruce con militantes que responden al líder social chaqueño.

"Asesina. Usted no tiene nada que hacer acá, no venga a provocar a la gente", fue la reacción de una mujer. A lo que Bullrich respondió: "Ya no hay ningún lugar que no se pueda pisar, este barrio es de todos los argentinos".

En tanto, Marcelina Sena, hermana de Emerenciano, denunció que Bullrich fue a "patotear" a un "barrio humilde" de las afueras de Resistencia. "Ninguno de los imputados por el crimen de Cecilia vivían en este barrio. No sé por qué viene a gritar la señora esa (en referencia a Bullrich)", agregó Alicia Pelizardi, dirigente del movimiento social.