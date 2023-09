Prendió un cigarrillo de marihuana en el Tren Sarmiento y desató un escándalo

"Los fisuras de siempre fumando porro adentro del tren y nadie hace nada", se escucha que dice una pasajera ante lo ocurrido a bordo de un servicio “rápido”, de las 7 de la mañana.

Ante el accionar del sujeto, la reacción fue instantánea del resto de los pasajeros, quienes le pidieron que lo apague, teniendo en cuenta que se encontraban chicos menores de edad en el tren.

La tensión fue subiendo debido a que el hombre hizo oídos sordos al pedido y siguió fumando. "Sí, así se viaja en el tren, ya ni con una criatura podes viajar", dijo otra pasajera, que no ocultó su indignación.

“¡Fisura!”, le gritó una mujer y luego agregó algunos insultos para el hombre que seguía fumando su "porro" y provocando con gritos al resto del pasaje, quien en su mayoría no reaccionaba aunque existe una ley que prohíbe fumar en cualquier transporte público.

Lo que llamó la atención fue la falta de efectivos se seguridad de Trenes Argentinos, quienes en estos casos suelen estar alertados a través del monitoreo por las cámaras que se encuentran en los vagones.

TrenSarmiento-porro.mp4 El video grabado en el Tren Sarmiento y que muestra la reacción de los pasajeros ante un hombre fumando marihuana.

Ante la viralización de las imágenes, la situación generó polémica e indignación en las redes sociales y la internautas dieron su opinión a respecto. “El problema es que no hay consideración por el prójimo, y eso es porque no les importa la persona que tengan a su lado”, disparó un usuario.

“Me duele ver la falta de educación que hay, digan lo que quieran pero tenemos una sociedad sin educación simplemente es así, podes ser pobre, rico o de clase media, pero se perdieron los principios y la educación”, agregó otro.

Tren Sarmiento.webp La rara situación fue a bordo del Tren Sarmiento.

Sedronar inauguró un Centro de Asistencia Inmediata para personas con consumos problemáticos

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, la secretaria de Sedronar, Gabriela Torres, junto al padre José “Pepe” Di Paola, inauguraron hoy un Centro de Asistencia Inmediata (CAI), un espacio reacondicionado y refuncionalizado para el acompañamiento de personas atravesadas por los consumos problemáticos, que forma parte de una red de atención inmediata, ambulatoria, convivencial y de internación.

Rossi, candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), sostuvo que “con Sedronar hemos logrado algo muy interesante, que es vincularnos en cada territorio a alguien que gestiona en el lugar”.

El funcionario destacó que Sedronar se “apoya en lo que tiene que apoyar, pero involucrando siempre a las administraciones locales” y que “en este tiempo, muchas veces vemos miradas centradas en lo individual, o escuchamos a alguien que dice que no le importa que le quiten algo porque siente que no tiene nada”.

“Hay valores que son colectivos, como tener a la Sedronar, a la que podés acudir cuando tenés un problema que no podés resolver individualmente. Son instituciones que no pertenecen al Estado ni a un partido en particular, sino al conjunto de la sociedad”, reflexionó el jefe de Gabinete.

Por su parte, la titular del organismo, sostuvo que “cuando llegamos a la gestión, pensamos que lo primero que había que hacer era una Sedronar más accesible, había que atender a más gente, teníamos que ser más amigables, estar más cerca de las personas que necesitan acompañamiento y abrir más lugares de atención”, apuntó la titular del organismo.

Asimismo, precisó que se amplió la Red Federal de Sedronar en un 126% y, en la actualidad, hay “más de 500 espacios nuevos de atención. Necesitábamos que la atención del CAI esté descentralizada en 11 dispositivos, distribuidos entre el AMBA y el interior del país”, aseguró Torres.

Durante la ceremonia inaugural, el padre Pepe bendijo las instalaciones y subrayó “la presencia del Estado porque sin el Estado, los más pobres quedan sin nada” y agregó: “Esta mirada individualista que se quiere imponer desde algunos sectores va en contra del Evangelio de Jesús”.