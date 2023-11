Colegios privados, en riesgo: ya cerraron cuatro y hay 30 en alerta

A comienzos de octubre pasado, el Colegio Niño de Jesús de Praga, de Olivos, un instituto que cumpliría 90 años en 2024, anunció su cierre a través de ese comunicado. El documento llegó a las casillas de mail de las familias y generó un duro impacto en la comunidad educativa de este colegio parroquial subvencionado que tiene más de 400 alumnos en sus tres niveles.

Como el Praga, otros tres colegios privados decidieron cerrar en el Conurbano bonaerense. Son el Instituto Mancedo-Midlands College, de Quilmes; el Julia P. de Achával Lastra, de Garín; y el Instituto Modelo del Sur Avellaneda (IMSA). Y el escenario podría agravarse aún más, ya que la continuidad de 30 escuelas corre riesgo de cara al próximo año, según confiaron fuentes del sector educativo a Popular.

Colegios privados: las razones de la crisis

"Esta situación la venimos anunciando desde comienzos de año. Lamentablemente, no es una sorpresa. En este proceso inflacionario del país resulta complicado mantener cualquier estructura económica. Y en una escuela, entre el 80% y el 90% de la cuota es el costo laboral. Al no poder trasladar la totalidad del aumento de las cuotas a las familias, los colegios empiezan a desfinanciarse. Los números no cierran", explicó el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita.

Esta entidad, que nuclea 2.400 colegios, publicó en junio pasado un relevamiento en el que 200 escuelas dijeron encontrarse en situación crítica. Ante la consulta sobre si las familias podrían soportar el último aumento de salarios docentes en los aranceles, el 45% dijo en aquel momento que sería imposible. "Hacen mucho sacrificio al elegir un proyecto educativo para sus hijos, pero ya están exhaustas, porque aumentan todas las cosas. No sólo hablamos de la cuota del colegio", señaló Zurita en diálogo con Popular.

Algunos datos para entender el escenario: entre diciembre de 2021 y octubre pasado, el índice de inflación que mide el Indec trepó al 311%, mientras que los sueldos de los docentes tuvieron un aumento del 334% en la provincia de Buenos Aires. Y los aranceles de los colegios del distrito acumularon un incremento del 268% en ese período. "Necesitamos un proceso de estabilidad. Mientras eso no ocurre, va a continuar esta situación", opinó Norberto Baloira, secretario ejecutivo de Junta Coordinadora de Asociaciones de Enseñanza Privada (Coordiep).

"Hay colegios que la están pasando mal y siguen luchando para continuar, porque a nadie le gusta el cierre", aseguró al directivo al ser consultado por Popular. Y luego admitió: "El bolsillo de las familias argentinas se está viendo perjudicado en general. Y el tema educativo en aquellas con dos o tres hijos que van a escuelas privadas incide muchísimo".

imsa.jpg El Instituto Modelo del Sur Avellaneda (IMSA), uno de los cuatro colegios privados que cerró en el conurbano.

Actualmente, en la Provincia hay 6.300 institutos de enseñanza privada, de los cuales 4.200 reciben subvención por parte del Estado. En esos casos, las cuotas van desde $9.380 hasta $42.393 en los niveles inicial y primario, y en el secundario cuestan desde $10.338 a $55.087. La morosidad en los pagos de los aranceles, según pudo averiguar este medio, se ubica en el 20%, al tiempo que en los próximos días se conocerá el nivel de matrícula para el próximo año.

En un contexto complicado, Zurita destacó la postura adoptada por la gestión de Axel Kicillof. "El Gobierno bonaerense está ayudando y brinda aportes estatales a los colegios privados. De hecho, unos diez colegios los recibieron el miércoles pasado", resaltó el secretario ejecutivo de Aiepba. "Hay 1.000 pedidos de subvenciones. Eso refleja la magnitud de la crisis", añadió.

Con dos décadas de experiencia en el sector, el directivo atribuyó parte de los inconvenientes a lo ocurrido en la pandemia de coronavirus. “Cerraron 80 jardines maternales y muchas escuelas se endeudaron para pagar los sueldos. No podemos hablar de lo que pasa ahora sin mencionar las consecuencias de ese año y medio en que los colegios permanecieron cerrados”, analizó. Y al cabo, resumió: “A eso se sumó el proceso inflacionario de 2022 y 2023. Los números ya están desbordados”.