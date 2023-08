Cómo reclamar a Iberia en caso de incidencia aérea

También es posible llegar haciendo escala en Londres, ya que Iberia pertenece al grupo One World, que también está integrado por British Airways. En este caso, hablamos de un total de poco más de 19 horas en completar el trayecto haciendo escala en la capital británica.

En un vuelo tan largo es muy habitual encontrarnos con incidencias como retrasos o cancelaciones. Para muchos de los otros, un retraso supone siempre algo a lo que no nos hemos enfrentado de manera habitual, y no sabemos cómo proceder. Si te encuentras con este problema, Iberia reclamar es siempre lo que debes hacer, ya que podrás obtener una compensación. Al tratarse de un vuelo transoceánico, hablamos de una cantidad de dinero importante.

Reclamar a Iberia: qué hacer

Tal y como podemos ver en la web del gobierno de la nación, los pasajeros tienen derecho a una serie de alternativas cuando hay problemas con la aerolínea. Si empre y cuando se produce una cancelación o la demora del vuelo o de entrega del equipaje es mayor a cuatro horas. Una de las medidas es incluirlo de manera obligatoria en un vuelo inmediato de la misma aerolínea y con el mismo destino, ser re encaminado por otra ruta hacia su destino, o bien, al endoso de su contrato de transporte. Igualmente, debes tener una compensación cuando se deniega el embarque o bien, cuando no puede viajar y esto se debe al aerolínea.

Además, la compañía aérea está obligada emitir comunicaciones telefónicas hacia el destino, así como aquellas de carácter local. Proporcionarle, comidas y refrigerios hasta el embarque del vuelo, y un alojamiento en un hotel cuando el retraso sea superior a estas cuatro horas que marca la ley. Igualmente, los trayectos por tierra desde y hacia el aeropuerto, por ejemplo, un taxi, también deberán ser proporcionados al pasajero.

¿Y si mi vuelo sale de España?

De la misma manera, la legislación española también se aplica en el caso de que el vuelo salga de un aeropuerto situado en territorio español, como pudiera ser el caso cuando deseamos regresar a Argentina y ocurre algún incidente estando todavía en España, que es territorio de la Unión Europea. En este caso, habrá que interponer la reclamación ante el organismo AESA. En cualquier caso, siempre vas a estar protegido en todo momento si Iberia sufre un retraso o una cancelación.

Pon tu caso en manos expertas

Sabedores de que comenzar un litigio siempre es un asunto bastante farragoso, es interesante conocer qué existen empresas dedicadas en exclusiva a representarte en tu caso de reclamación Iberia, por cualquier tipo de circunstancia que haya derivado un retraso, una cancelación, pérdida de equipaje o denegación de embarque. Es necesario contar con profesionales especialistas en derecho aeronáutico, que en todo momento te estarán guiando por el proceso de reclamación ante Iberia. No deberás preocuparte por nada, simplemente, aportar la documentación que por parte de ellos te sea requerida. Por esa razón, es importante que cualquier recibo o ticket de algún tipo de desembolso que hayas tenido que realizar durante el tiempo de espera, ya que se podrá presentar ante Iberia para que te lo reembolse.

Una de las ventajas de comenzar un proceso de reclamación ante la compañía Iberia, es que no vas a tener que adelantar dinero. Simplemente, ves siguiendo los pasos que por parte de la empresa se te vayan indicando, y en el caso de que tu reclamación prospere, se te restarán de ese dinero que vayas a percibir los honorarios por los servicios profesionales. Los casos de éxito son muy elevados, por esa razón, es muy importante que inicies el proceso de reclamación ante Iberia si has tenido algún tipo de problema en el aeropuerto, ya sea en Argentina o en España.

A las aerolíneas, y la compañía Iberia no es una excepción, no les interesa que los usuarios reclamen, ya que tienen bastantes posibilidades de perder el caso. Muchas veces, ofrecen a los pasajeros algunas compensaciones que quedan bastante lejos de las que les corresponden por ley. Los usuarios, por puro desconocimiento, se conforman con eso, por lo que la compañía siempre va a salir ganando. Sin embargo, es tu deber pelear por todo aquello que te corresponde y recibir la compensación a la cual tienes derecho, ya que tú no eres el causante de esa incidencia. Las compañías aéreas están obligadas a compensar de acuerdo a una serie de baremos.

Retrasos de Iberia: no te quedes sin reclamar

Conviene pensar la gran cantidad de trastornos que nos puede causar un retraso tan importante. Por ejemplo, que cuando lleguemos a nuestro destino nos encontremos con una menor frecuencia de traslados desde el aeropuerto, o que el servicio que teníamos de transporte contratado ya no esté operativo y tengamos que abonarlo por nuestra cuenta. Cuando viajamos con pequeños todo se complica, porque ellos no entienden absolutamente nada y se ponen muy nerviosos, además de cansarse. En definitiva, inconvenientes que nunca son plato de buen gusto.

Si tu vuelo hacia España o Argentina es con Iberia y sufres algún inconveniente, es el momento de pelear por todo aquello que te corresponde. No dejes pasar de largo la oportunidad de ver tus derechos resarcidos y conseguir la reclamación a la que por ley puedes optar.