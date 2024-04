Cómo superar el bloqueo de nuestro poder interior / Por Romina Atencio

Te voy a dejar algunas preguntas guía para que descubras por dónde está el bloqueo de tu poder. En algún momento de tu vida, alguien o alguienes, te han hecho creer cosas que no son verdad. Cosas sobre ti misma, cosas sobre la sociedad, cosas sobre el dinero, el trabajo, el amor o la salud. Piensa en el aspecto de tu vida que HOY quieras transformar con mas urgencia. Ese aspecto que quisieras que sea diferente. Puede ser cualquiera: Amor, relaciones, hijos, salud, dinero, prosperidad, abundancia, éxito, reconocimiento, cuerpo físico, amor propio... lo que se te ocurra. Pero elegí uno por ahora.

Piensa en las personas que ya tienen en su vida ese aspecto completamente resuelto (o por lo menos así pareciera). Ahora contéstate estas preguntas: ¿Qué diferencia hay entre esa persona y tú? ¿Qué hace que tu no puedas tener eso que esa persona tiene? Haz una lista con las cosas que encuentres diferentes. Haz una lista con las características que esa persona tiene y tú no ves en ti, aún.

Si por casualidad hablaste de Suerte, o de oportunidades previas (familia, juventud, algo de nacimiento), te invito a que revises si TODAS las personas del mundo con esas “Preexistencias” obtuvieron los mismos resultados. Ya te adelanto que la respuesta es NO. Toda esa lista de razones que aparecen, todas esas diferencias que ves hoy entre tú y la persona que ya lo logró, son excusas. Excusas que te pone tu mente inconsciente para NO dejarte salir de ese lugar en el que hoy estás. Y este es tu desafío. Detectarlo.

¿Cómo desbloquearlo?

Atrás de toda creencia hay algún momento en el que esa creencia se programó y se ancló. Si crees que otros tienen posibilidades diferentes, deberías preguntarte en qué momento de tu vida se ancló ese pensamiento.

A lo largo de tu vida has estado escuchando permanentemente frases que han quedado ancladas en el inconsciente como verdades absolutas. Te voy a dar una pista: todo aquello que creas que es verdad absoluta, es mandato. Es decir, lo adquiriste en tu familia desde chiquita al punto que ya no te lo cuestionas a nivel inconsciente.

Te invito a que revises, con la ayuda de estas preguntas de dónde viene esa creencia que te aleja de eso que sueñas.

¿Quién me enseño (de dónde viene) esa creencia? por ejemplo: Quién me enseñó que ser rico es malo, o que soy mejor persona si soy pobre y austero, o quién me enseñó que para tener hijos hay que tener pareja, que las parejas son para toda la vida, que hay una edad para determinadas cosas. Quién me enseñó que un trabajo en relación de dependencia me da seguridad, etc.

¿De dónde o de quién viene esa necesidad de separarme de aquellos que ya tienen lo que yo quiero o sueño?

En las respuestas a esas preguntas hay llaves. Llaves a tu inconsciente. Esas llaves son las que poco a poco deberás ir usando para abrir las puertas que no estás pudiendo abrir para dejar atrás la versión tuya que no está pudiendo abrazar las nuevas creencias que necesitás para cumplir tus sueños.

Sí, porque si tu ya fueras quien necesitas ser, ya estrías viviendo tus sueños.

Manos a la obra

Ya descubriste que hay algo con lo que fuiste programada. Algo que te dijeron. Algo que no es verdad, y que puedes elegir cambiar. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso?

Yo te puedo decir que tienes dos caminos. Cerrar este artículo y esperar un año mas, que igual va a pasar, haciendo lo mismo desde la misma mujer que eres, con las mismas creencias que hoy tienes... O tomar este artículo que ahora estas leyendo como un punto de partida para comenzar a transformarte para siempre.

Te invito a tomar el compromiso contigo misma. A ponerte primera en la agenda este año. Lo más increíble es que aún sabiendo que el 80% de lo que se necesita para cumplir tus sueños depende de tu interior y sólo el 20% son las acciones que acompañan la modificación interna, las personas siguen poniendo el foco en el afuera. Invierten dinero en su estética, pero no trabajan en el autoestima.

Se compran cosas materiales, pero no trabajan la herida de consumo, invierten en la parte material de su negocio pero no desbloquean las creencias que les harán dar el salto cuántico. Se compran ropa, salen a bares, en busca de amor, pero no se hacen cargo de que el bloqueo es adentro... y así puedo seguir y seguir... Pero no nos animamos a invertir en los desbloqueos, porque tenemos miedo a nivel inconsciente. Entonces nos ponemos excusas. A veces, porque nos da miedo mirar adentro. A veces por que sabemos que si cambiamos ya no vamos a encajar con nuestros amigos, conocidos, familia. A veces porque tenemos miedo al fracaso... Los motivos son muchos.

Sí, puedes quedarte mirando como otros siguen cumpliendo tus sueños o puedes dar ese salto. ¡Animate! Contestate las preguntas que te hice con sinceridad. Y si quiere seguir indagándote, ¡escribime!