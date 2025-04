El camino del bienestar no se logra con recetas mágicas: es paso a paso / Por Romina Atencio

El camino del bienestar es un camino que se anda un paso a la vez. En esta nota, lo que quiero transmitirte es ese paso a paso, que a mí me resulta. No creo en recetas mágicas, pero sí en recomendaciones, guías, tutores o simplemente personas, que te puedan ayudar, desde su experiencia.

Hace varios años que vengo acompañando a mujeres de todo el mundo, a estar mejor consigo mismas. Porque estando mejor con vos misma, vas a lograr que todo tu entorno mejore, y que todos los aspectos de tu vida, estén cada día mejor. Todo lo que quieras lograr, está ligado a algo en tu vida. Por ejemplo: si querés bajar de peso o subir de peso, tenés que revisar, emocionalmente, qué es lo que está por un lado, generando el deseo de cambio, y por otro impidiendo que lo logres. Muchas veces, el autoestima baja, trae consecuencias en muchos aspectos de la vida. Desde lo económico hasta lo relacional, pasando por la salud y tú estar en el mundo. Por lo general, cuando una persona no está satisfecha con algún aspecto de su vida, nunca es uno solo. Suelen ser varios aspectos, suele ser la vida misma.

Frená un segundo, mirá a tu alrededor, mirate en un espejo, ¿qué cambiarías? Seguramente no es sólo una cosa.

En mi experiencia, las insatisfacciones vienen de lugares muy profundos, y se manifiestan en lugares muy superficiales. Las insatisfacciones que muchas veces suelen ser relacionadas al consumo de la cultura en la que vivimos, tiene un anclaje en lo más profundo de tu alma.

Trabajos integrales

Por eso siempre recomiendo trabajos integrales y acompañados a la hora de transformarnos. Hace más de tres años creé un programa que se llama “Diosa Almica”. La base de este programa es el auto conocimiento. Le digo programa y no método, porque si bien hay un método aplicado, es adaptado a cada una de las mujeres que participan en él. Porque como te dije al principio de esta nota, no creo en las recetas mágicas. Leí muchísimos libros de desarrollo personal y me di cuenta que muchísimos no eran aplicables en mí. Sí, tengo un déficit de atención. Y sin embargo acá estoy escribiendo esta nota. Di con mi diagnóstico de déficit de atención hace un año. Siempre me había sido muy difícil concentrarme, y sin embargo logré un título universitario, un posgrado, y muchísimas formaciones holísticas que hoy aplico en mis sesiones. Descubrí que tengo dificultades para leer por varias horas seguidas. Por eso, escucho muchísimos audiolibros. Esto que te acabo de contar tiene que ver con mi descubrimiento personal. Conocerme es la clave, fue la clave y será la clave. Si no me conozco, voy a querer adaptarme a los moldes preestablecidos. Muchos no me van a funcionar, y me voy a sentir frustrada. Seguramente hayas probado muchísimas cosas, desde psicología tradicional, hasta ir al gimnasio. Pero tu vida sigue igual. Nada cambió.

Para comenzar a ver cambios visibles en nuestra vida necesitamos primero y principal, tener fe en que esos cambios se van a producir. Pero la verdadera fe, proviene del verdadero merecimiento. Si yo no siento que me merezco lo que deseo en el fondo de mi inconsciente, nunca lo voy a conseguir. Por eso, el primer paso para la transformación es trabajar en el ser. Trabajar mis creencias, mis programas implantados desde pequeña en mi mente, los mandatos sociales, culturales, y familiares. Reemplazar las creencias limitantes por creencias que me abran posibilidades. Poco a poco ir conectando con mis deseos, con las emociones que quiero sentir, para ir dándole poco a poco un propósito a mi existencia.

Autoconocimiento

Hay muchísimas formas de trabajar en el ser. Yo recomiendo el camino interior del autoconocimiento. Aprende a meditar. Aprende a abrir tus canales. Conectate con tu yo superior. Podés comenzar con asistencia, como concesiones de Registros Akáshicos o Terapias de regresiones. Pero poco a poco vas a tener que aceptar, que toda la información que necesitas, ya está dentro tuyo y sólo tenés que aprender a leerla.

Cuando aprendí a meditar, primero lo hacía para estar en calma, para calmar mi mente y mis pensamientos, y bajar mis niveles de estrés. Poco a poco aprendí que la meditación es una poderosa herramienta no sólo para calmar la mente, sino, también para poder aprender a usar la mente a nuestro favor. Por ejemplo, aprender a visualizar, que es una forma de meditación, le enseña a la mente a crear escenarios posibles lo que hace más fácil la manifestación. ¿Qué es la manifestación? Es la capacidad de hacer real eso que soñaste. Si cabe en tu mente cabe en tu vida.

No todos soñamos las mismas cosas, de eso podés estar segura. No todos soñamos con vivir en la playa, o en la montaña, o en un rascacielos en la ciudad de Los Angeles. Algunos soñarán con vivir en Puerto Madero, otros arriba de un barco. Las vacaciones soñadas de alguien pueden ser en una isla desierta en el Caribe, otro en la nieve, otro elegirá un crucero “all inclusive”, y alguno elegirá Miami. Pero todos tenemos sueños diferentes. Algunos sueñan gozar de buena salud, otros sueñan con generar mucho dinero. Algunos sueñan con tener hijos, otros no quieren saber nada con la maternidad o paternidad. Algunos sueñan con una casa más grande, otros sueñan con cambiar el auto, otros sueñan con vivir en la naturaleza sin ningún bien material. Hay personas, que sueñan con vivir rodeado de animales, otros les tienen alergia. Es mentira, que todos soñamos lo mismo. Pero es verdad que todos tenemos algún grado de condicionamiento en nuestros sueños. Porque todos tenemos acceso a los medios de comunicación y a las publicidades. Pero cuando aprendes a conectarte con tus deseos más profundos, te das cuenta de que son únicos. A lo mejor lo compartí con algunas personas, pero no con toda la humanidad. Por eso es que los sueños son posibles para todos. Y sí, mi abuela siempre soñó con una casa limpia. No importa dónde, no importa cómo, pero su casa tenía que estar impecable. Amaba limpiar, se la pasaba limpiando todo el día. Su trabajo ideal cuál hubiese sido, limpiar. Ella podía estar limpiando absolutamente todo el día. Y créeme que lo disfrutaba.

Así como hay un Sueño para cada uno, el camino del bienestar, también es individual. No a todos nos hacen bien las mismas cosas. No todos estamos en paz con las mismas situaciones. No todos tenemos los mismos objetivos. Hay algunas personas, cuyo bienestar radica en las relaciones que cultivan. Para otros el bienestar tiene que ver con la alimentación y la salud. Para otros tendrá que ver con las emociones. Y así podemos seguir y seguir. Por eso es que no hay recetas mágicas para el camino del bienestar. Lo que sí es seguro, es que tenés que aprender a escucharte, a conocerte.

No ser dependiente

Mi propósito es que no seas dependiente de otro para transformarte. Mi propósito es mostrarte el camino y que aprendas a caminar. Durante tu vida vas a ir cambiando, las personas que te rodean van a ir cambiando, tu trabajo, tu casa, tu realidad se va a ir modificando y vos vas a tener que ir modificándote y acompañando estos cambios. Mi objetivo es que puedas hacerlo siempre. Que aprendas como y no qué. Porque el qué, va a depender de las circunstancias. Por eso en “Diosa Almica (ig @diosaalmica)” aprendemos a andar nuestro camino. No es un curso, no es un taller, no son sesiones individuales. Es un programa de transformación profundo donde durante tres meses trabajamos juntas para transformar tu vida.

Incorporamos diferentes Terapias pero sobre todo, te enseño el mágico camino de la meditación, las meditaciones cuánticas, el Mindfulness, herramientas del Coaching y la Gestalt, para que incorpores en tu vida. Si algo de lo que leíste acá te llamó la atención, te invito a sumarte. Las puertas del programa se van a abrir en junio pero ya puede sumarte a mi Instagram para ir de a poco comenzando a recibir información. Anímate a manifestar tus sueños. Todos podemos. No te creas lo que te dijeron, y tampoco me creas a mí. Diferenciarlo y después contame. Con Amor, Romi (@diosaalmica).