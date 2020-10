Compró una soldadora por Mercado Libre, le llegó una frazada vieja y sucia

El comprador, oriundo de La Plata, se encontró con la desagradable sorpresa al abrir el paquete que debía contener la Gamma eléctrica Turbo 2200 que había adquirido por la conocida plataforma virtual.

"La pedí hace cuatro días por Mercado Libre, usé mi cuenta y la compré para poder trabajar y me encontré con esto. La fecha de entrega era hoy pero claramente no puedo hacer nada, ya hice la denuncia correspondiente con atención al cliente y tengo que esperar hasta el 8 de octubre para que me den una respuesta. Dudo que el vendedor sea el culpable porque abrí el paquete y todavía se sentía el olor a nuevo, algo pasó en el medio", dijo al sitio web 0221.com.ar.

El caso no es el primero que ocurre en el que Mercado Libre esté vinculada, si se recuerda que hace unas semanas Juana Carrasco una joven de la ciudad rionegrina de Cipolletti, pagó $140.000 por una laptop Apple Macbook Pro 13 modelo 2017, pero en su lugar le llegó una botella de Licor.

Carrasco hizo la denuncia y Mercado Libre le reintegró el dinero.