Con contundencia, se realiza el 5º paro nacional contra Macri

La medida de fuerza tiene lugar casi un mes después de la huelga que realizaron el 30 de abril los gremios "combativos" enrolados en el Frente Sindical por el modelo Nacional (Fresimona), liderados por el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, que vuelven a encabezar la jornada de lucha, al igual que las tres CTA, los gremios del transporte, estatales de UPCN, los de la construcción de UOCRA, empleados de Comercio y otros.

Con respecto a los servicios, no hay vuelos ni transporte público, es decir que no funcionan trenes, subtes y colectivos. Tampoco se producirá la recolección de residuos, no hay clases en escuelas públicas y en los hospitales funcionan únicamente las guardias.

El sector encabezado por Moyano dispuso instalar ollas populares durante el día y hacer una conmemoración del Cordobazo, al cumplirse 50 años de esa protesta. "Hemos decidido adherir al paro como una forma más de instar al gobierno a cambiar esta política económica porque no puede ser que el pueblo argentino pase por las necesidad extrema que está pasando", explicó el líder camionero.

La medida contra el gobierno de Macri contará también con el acompañamiento del "triunvirato" de organizaciones sociales que conforman la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). De hecho, estas agrupaciones realizarán hoy, un día antes del paro, una "jornada nacional de ollas populares" en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y el interior.

ADEMÁS:

Si bien estaba anunciado para las 7, el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero adelantaron a las 6 los cortes en el puente Pueyrredón, en el de La Noria, en Panamericana, Acceso Oeste y en la avenida 9 de Julio y Corrientes.

Según anticipó Eduardo Belliboni del Frente de Lucha Piquetero, a las 11 realizarán un acto en el Obelisco junto con el plenario sindical combativo que integran, entre otros, Sutna (trabajadores del neumático), la Unión Ferroviaria oeste, Cicop (profesionales de la salud) y ceramistas de Neuquén.

"El gobierno, lejos de buscar un programa de emergencia para los que menos tienen, pretende dar certidumbre y previsión a los mercados, dar señales de solvencia a los acreedores y continuar con el ajuste de la economía, con el único objetivo de llegar a las elecciones sin sobresaltos", se quejó la CGT en un documento.