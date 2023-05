Condenaron a Fabio La Mole Moli por violencia de género

En tanto, Moli también fue absuelto de lesiones leves por prescripción y violación de domicilio por beneficio de la duda dentro del mismo proceso.

La sentencia la dictó la Cámara Doce del Crimen. Los alegatos habían sido presentados el pasado miércoles 17 de mayo. El fiscal querellante pidió 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional.

Mole Moli El exboxeador aceptó los cargos y expresó su conformidad con la sentencia.

Después de la condena, Galiano afirmó: “Me cagó a palos 30 años y le dan dos años. Hasta hace tres meses me pegó, aunque no hice la denuncia”. En declaraciones a radio Suquía agregó que espera que ahora sus hijos “vean que era verdad lo que contaba”.

El veredicto llega tras una larga batalla legal en la que Galiano ha defendido su posición y ha hecho valer sus derechos. Los detalles de la acusación, incluyen episodios de violencia física y emocional que, según ella, formaron parte de su relación con Moli.

Galiano reveló que uno de los principales motivos por los que discutían fue cuando el exboxeador comenzó a exigirle un ADN a la hija de ambos, Marina. “Los golpes comenzaron cuando me decía que Marina no era su hija. Me vivía pegando para que yo le dijera quién era el padre de mi hija. Yo no vivía alcoholizada, sino que para estar aguantando trompadas, me tomaba un vaso de vino”, recordó la Negra.

“No me pegaba cachetadas, fue a puños cerrado, con trompadas, en la cabeza o en los brazos”, describió la mujer, muy conmovida al tener que recordar estas situaciones de extrema violencia de las cuáles resultó siendo rehén.

Moli, afirmó su esposa, está viviendo a 20 metros de ella. Él está trabajando como albañil.

Por su parte, el exboxeador aceptó los cargos y expresó su conformidad con la sentencia: “Ya se terminó, ya se acabó. Me voy a mi casa a seguir ‘laburando’, porque tengo que mantener a mi familia. Ustedes ya escucharon lo que dije. Completamente de acuerdo con la sentencia”, declaró el expúgil ante los medios tras conocer la decisión de la Cámara.