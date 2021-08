Las mentes maestras detrás de esta particular creación son los hermanod Daniel y Tamara Lurgo. Justamente Daniel es el que reconoce que está “atropellado por el éxito”.

“Me surgió esta idea al ver unos videos en Tik Tok, un día que estaba… al ocio. Dije ‘tengo que salir de mi zona de confort’, lo empecé a plasmar con mi hermana y nos lanzamos con todo. En tres semanas el resultado es estratosférico”, comentó el joven de 26 años, que antes de abrir el local quería dejar el país.

Para poder darle esa forma, este cordobés mandó a pedir a China una wafflera con el molde, literal, de un pene.

“Cuando entras al local ves el menú y lo hacés a tu gusto, es personalizado, en el momento te lo rellenamos y mojamos en el baño de chocolate que desees”, detalló.

El local queda ubicado en Duarte Quirós 249, en el Centro de Córdoba y un gran cartel lo identifica: “Que no te Apene”.

Los rellenos pueden ser de dulce de leche, Nutella, Kit-Kat o Kinder y pueden estar bañados de chocolate negro, blanco, rosa, celeste o...precoz. Los waffles por ahora vienen en un único tamaño: 16 centímetros y cada uno cuesta entre 300 y 350 pesos.

Pero esto no es todo, ya que Daniel confesó que en el futuro se vienen los waffles con forma de vagina. “Acá no podría venderlas, no coincide con el nombre ni el eslogan. Así que quisiera abrirlo acá cerca como para hacer un punto de encuentro, de citas”, detalló.

waffles.mp4 La ingeniosa idea de dos hermanos en la ciudad de Córdoba.

Cabe destacar que este provocativo y novedoso negocio tiene un antecesor. La wafflería "La Puntita" abrió en plena pandemia en el barrio porteño de Palermo y es un boom entre los jóvenes.

Fueron cuatro socios colombianos quienes abrieron La Puntita en Buenos Aires. Manuela Cuellar, Valentina Rojas, Paula Vargas y Julián Polo, en plena pandemia y con la certeza de que en un barrio como Palermo Soho, este local no podía fallar.