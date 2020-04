En una carta dirigida al presidente Alberto Fernández, la entidad sindical solicitó que el Estado se avenga a ayudar a las familias para que las trabajadoras de casas particulares puedan percibir la totalidad de sus ingresos ante la pandemia.

En la misiva, firmada por las secretarias general, adjuntas y Gremial, María Colombo, Beatriz Mirkin y Eleonora Vigo y Elida Vigo, se requirió "la inclusión en el programa de compensación salarial en los empleos privados de las trabajadoras de casas particulares, cuyos empleadores estén impedidos de obtener ingresos a partir de las restricciones por el coronavirus".

"Esas restricciones son necesarias por razones de prevención, pero muchas familias y emprendedores, monotributistas, cuentapropistas y empleadas no tienen ingresos desde marzo. Más allá de la voluntad de los patrones, la situación afecta su economía familiar y el cumplimiento de su responsabilidad", remarcaron las dirigentes.

Las sindicalistas subrayaron también que “la cuarentena que aisló físicamente a las trabajadoras y les demandó una gran proximidad y solidaridad social, demuestra en cada hogar la realidad del empleo doméstico, la importancia de su organización y realización y el verdadero significado práctico de la palabra 'cuidados", subrayaron.

Por lo mismo, el gremio solicitó al primer mandatario "el inmediato reconocimiento del trabajo de las empleadas que no pueden trasladarse a sus lugares de labor y de los empleadores que no pueden cumplimentar su actividad económica y, por lo tanto, no tienen ingresos para abonar los salarios".

El sindicato también destacó que sería "muy ejemplificador" que el Estado respalde a las familias que cumplen la ley sectorial vigente desde 2013 y que incorporaron el trabajo en casas particulares al ordenamiento del derecho laboral.

"Esas tareas son ahora valorizadas. El gremio lucha desde hace 37 años por el salario, la jubilación y la defensa de las empleadas domésticas. Comprende los esfuerzos que realiza el Estado, pero es preciso atender también una realidad que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada", concluyó la carta al presidente.

