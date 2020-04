Guillermo Vilas, el mejor tenista argentino de la historia, lucha contra una durísima enfermedad y su estado de salud es delicado. A sus 67 años, el gran Wily fue diagnosticado por los doctores con un deterioro cognitivo importante y los médicos creen que el ex tenista padecería principio de Alzheimer.

El diagnóstico no fue confirmado aún, y en la familia hay mucho hermetismo. Pero ya hace tiempo Tito Vázquez, su ex compañero de dobles y capitán del equipo argentino de Copa Davis, había hablado de la enfermedad: “Nadie lo dice, pero creo que Willy tiene un principio de alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre”.