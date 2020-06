"Tengo a mi nieto internado en la Clínica Santa Catalina. Mi hija y yo estamos encargadas de cuidarlo", contó Marcela, huésped del hotel, al canal TN, y agregó que "el martes (último) a la noche" supo que "una mucama había dado positivo (para Covid-19) el día 27 (de mayo)".

"Pedí que por favor me hagan el test, porque estuve en contacto con mi nieto que está en rehabilitación y me dicen que no porque no tengo síntomas", agregó, y contó que en la clínica ya le dijeron que no puede entrar.

Al caso positivo de la trabajadora, se sumaron anoche otros dos de empleados de la cocina que se retiraron del lugar con fiebre.

Marcela y otros huéspedes del hotel, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen al 600, manifestaron: "Todos queremos un hisopado sin movernos de acá".

Gabriel Lebertein, director médico de Osecac, dijo a la prensa que se hizo ayer un relevamiento en el hotel para luego elevar un informe y que se están "cumpliendo con los protocolos que indican las autoridades sanitarias".

Dicho protocolo, además del "uso de barbijo, lavado de manos y desinfección del hotel", dijo, incluyó el hisopado y aislamiento de "quienes tuvieron contacto estrecho con la mucama".

Por otro lado, dijo que hoy, al terminar un nuevo relevamiento que incluye un cuestionario a los huéspedes y trabajadores, darán un "nuevo parte" a las autoridades e informarán sobre los dos empleados que tuvieron fiebre.

"Aplicaremos el protocolo que nos indiquen", agregó, al ser consultado sobre la posibilidad de cerrar el hotel y aislar a todos sus huéspedes.