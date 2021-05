Embed Inspectores de la Agencia Gubernamental de Control recorren los distintos barrios de la ciudad verificando el cumplimiento del último DNU, cuya vigencia se extenderá hasta el 30 de mayo inclusive.

.

¡Seguimos trabajando, seguimos previniendo!

.https://t.co/5ioQivxpmK pic.twitter.com/pT2oQvajrZ — Agencia Gubernamental de Control (@AGC_Control) May 23, 2021

En ese sentido, diferentes equipos realizan dichas tareas en todos los puntos donde se concentra la mayor cantidad de locales, controlando que los comercios no esenciales trabajen de la puerta hacia afuera con protocolos de cuidado y prevención, que los locales de gastronomía trabajen únicamente en la modalidad delivery o retiro del local (take away) hasta las 23:00 y también de la puerta hacia afuera.

Los comercios esenciales, como las farmacias, supermercados y veterinarias, entre otros, continúan abiertos con los mismos protocolos.

"Hasta el momento, el grado de acatamiento fue muy alto en todas las zonas fiscalizadas", informó el gobierno porteño. Las tareas de control se realizan todos los días, concientizando a toda la actividad comercial en la Ciudad. En tanto, la circulación solo está permitida en las cercanías del domicilio, entre las 6:00 de la mañana y las 18:00. Asimismo, se puede ir a la farmacia, a comprar algo a un comercio, o a la plaza del barrio a caminar, sin permanencia.

ADEMÁS:

Coronavirus: En lo que va del año subieron 113% los casos

Ciudad controles en colectivos.jpg

En otro orden, personal de la Policía de la Ciudad continúa con los controles vehiculares y en colectivos, para corroborar que los pasajeros que viajen realizan tareas esenciales.

Los uniformados están posicionados en lugar principales de ingresos y egresos a la Ciudad y piden los permisos correspondientes para poder transitar.

En ese sentido, también suben a los colectivos y llevan a cabo los controles a los pasajeros para corroborar que sean esenciales o al menos tengan permitido utilizar los medios de transporte.

En relación con el estacionamiento vehicular, la Ciudad determinó que va a seguir liberado, y que se mantendrán sin funcionamiento las estaciones de subte que actualmente se encuentran cerradas. Sobre el transporte subterráneo, trascendió que se va a “poner muchísimo el foco en el control de aforo, de cuidar que viaje la cantidad de pasajeros que pueden viajar por formación”.