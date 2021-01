Coronavirus: médico renuncia por falta de conciencia ajena

"No quiero ser el siguiente en morir", aseguró el médico en un video que se difundió en las redes sociales,

"No puedo arriesgarme gratuitamente. Si hubiese conciencia me la juego y sigo adelante, o si tuviese 20 años menos, pero la verdad tengo miedo. Se están riendo de todo el sistema de salud en la Argentina", aseguró el médico.

El médico aseguró que en su jornada laboral vio alrededor de una docena de pacientes con síntomas de coronavirus en un solo día.

"La gente se sigue juntando, no tienen conciencia de lo que está pasando y la gente de salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio", agregó el médico en el video.

También señaló "si no nos cuidamos", la situación del coronavirus "va a terminar en algo mucho peor".

El médico recordó, además, que han fallecido cantidad de médicos, enfermeros y personal relacionado con la salud, mientras que la población deja de cuidarse "en el peor momento".

También señala la "irresponsabilidad" de las autoridades nacionales que, en su opinión "no saben qué hacer con la pandemia".