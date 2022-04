Covid: un hombre se vacunó 90 veces por un particular motivo

La policía alemana comunicó que un hombre de 60 años se inoculó más de 90 veces y no precisamente por protegerse del Covid

Podríamos decir que la viveza Argentina no es la única. En Alemania, un hombre de 60 años se vacunó 90 veces para conseguir certificados de vacunación contra el Covid, y así venderlos a aquellas personas que no quieren inocularse. Según lo informado por las autoridades del gobierno alemán, el hombre de Magdeburgo, se presentó en distintos centros de vacunación y por ello no había sido atrapado, hasta ahora.