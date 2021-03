Crean zapatillas con sangre humana y Nike los demanda

"No tenemos ninguna relación con Lil Nas o MSCHF", comunicó Nike en un correo electrónico a la CNN. "Nike no diseñó ni lanzó estas zapatillas y no los respaldamos".

image.png

El cantante, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, utilizó unas zapatillas Nike Air Max 97 para la fabricación de su peculiar diseño. Dicho calzado contiene "60 centímetros cúbicos de tinta y una gota de sangre humana", así lo dio a conocer la prestigiosa marca en sus redes sociales en donde también compartió algunas fotografías del deslumbrante calzado "infernal".

En uno de los costados del calzado se puede leer: "Lucas 10:18", versículo de la Biblia que retoma el destierro de Satán, en cuyas líneas señala: "Vi a Satán caer como un rayo desde el cielo". Por si fuera poco esta escritura bíblica también inspiró el precio, el cual es de mil 1.018 dólares. Fueron puestas a la venta una edición limitada de solo 666 pares.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsaint%2Fstatus%2F1375532655551389696 MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes"



Nike Air Max '97

Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

666 Pairs, individually numbered

$1,018

March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX — SAINT (@saint) March 26, 2021

Abogados de Nike presentaron, en un tribunal federal de Estados Unidos, una demanda por infracción de marca registrada contra la empresa MSCHF, con sede en Brooklyn.

Nike acusa a los creadores de los "zapatos de Satán" de infracción de marcas comerciales, denominación de origen falsa y competencia desleal, por lo que solicitó que se prohíba a MSCHF fabricar, transportar, publicitar, o vender cualquier producto "sustancialmente indistinguible" de sus logotipos.

En un documento de 24 páginas, Nike alega que tuvo que enfrentar invitaciones al boicot de su marca, "basadas en la creencia errónea de que ha autorizado o aprobado ese producto", que incluyen comentarios negativos en redes sociales de usuarios que aseguran que "no quieren volver a comprar nunca ningún producto de Nike en el futuro".