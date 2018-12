Cruces por el suicidio de una agente penitenciaria

El hecho ocurrió pasadas las 14 del domingo 23 de diciembre en el puesto Nº 5 de la Unidad Penal Nº 1, ubicada en las afueras de La Plata, cuando Laura Cecilia Aristimuiño, de 39 años, fue hallada sin vida dentro de una sala: estaba tendida en el suelo junto a su arma reglamentaria, una pistola Taurus 9 mm, con la que se habría disparado en la cabeza. Con la puerta cerrada con media llave desde adentro, los agentes que dieron la señal de alerta al perder contacto -vía WhatsApp, ya que no hay teléfono en el lugar- decidieron ir hasta el puesto elevado y barretear la puerta para poder ingresar.

Según se pudo averiguar de parte del entorno de la víctima, la joven venía de cumplir una guardia de 24 horas como radioperadora y después “le pidieron 12 horas más como custodia en uno de los muros” del presidio. “Estaba en una situación de aislamiento y decidió suicidarse con arma reglamentaria. Era la primera vez que hacía muro. Estaba cansada de las condiciones de opresión y esto facilitó todo: algunas personas sabían que transitaba un cuadro depresivo pero acá hubo una cadena de negligencia”, relató una fuente que trabaja en una unidad que “está de duelo: creemos que se inmoló por los abusos de poder, se mató justo en su puesto de trabajo no en su casa, eso dice mucho”.

La joven dejó unas anotaciones en una libreta “en la que pidió disculpas a sus compañeros”, según confío alguien de su cercanía. Empero, desde el SPB rechazaron que la joven pudiera haberse quitado la vida fruto del estrés laboral. “Tuvo de guardia el día anterior en su función de radioperadora Y como casi todos los agentes la recargaron por las Fiestas. Pero por lo que me dicen no se quejaba por el trabajo”, reveló un vocero de la fuerza, que añadió que la víctima sí estaba molesta por haber sufrido una estafa “con alguien fuera del SPB”. Al hallarse su cuerpo sin vida, según la misma fuente, “tenía en una mano el celular: hay una versión que indica que habría discutido con su pareja pero eso lo va a determinar la pericia”.

Es que personal de la Policía Bonaerense concurrió al penal anoticiado por el hecho, levantó pruebas y ahora la UFI Nº 17 labra un expediente por “averiguación de causales de muerte” de la suboficial del SPB.

Consultado sobre la agobiante jornada laboral a la que había sido sometida la agente, el vocero respondió que “los recargos son solo una vez al mes y desde la jefatura del SPB se baja línea para que nadie esté más de tres horas en el puesto de guardia. El día que les toca cubren el puesto durante tres horas y tienen descansos”.

Según pudo saber este medio, en el pasado hubo agentes que hicieron custodia en el muro que debieron ser asistidos por ataques de pánico producto de la situación de aislamiento.

En el SPB, con todo, destacan que en 2018 la administración de María Eugenia Vidal creó la figura del Asistente Socio Laboral que tiene el objetivo de detectar “probables situaciones de conflicto, como así también para dar inicio a su resolución”. Acerca del caso de Aristimuiño, la fuente oficial consultada recordó que “con ella hablaron el sábado y no detectaron nada”. Con todo, un equipo de psicólogos asiste desde el domingo por la tarde a la familia de la víctima y sus compañeros.

Un compañero de la agente fallecida, no obstante, concluyó que “el Servicio da esa versión porque si se responsabilizan en algo quedarían totalmente asociados a otra figura jurídica más complicada. Pero el lugar en donde alguien se suicida no es inocente, habla de algo. Sin el arma y sin el aislamiento que genera el muro se podría haber evitado. Ella no quería hacerlo y no se la escuchó”. Para los compañeros no quedan dudas: a los dolores personales se le sumaron las condiciones laborales que llevaron al fatal desenlace, por lo que, aseguran, la víctima no logró ser contenida en su ámbito de trabajo.