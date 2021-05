Dalma Maradona volvió a estallar contra Leopoldo Luque

Esta semana quien fuera el médico de cabecera de Diego Armando Maradona, rompió el silencio después de casi seis meses de la muerte del astro. Pasó por Telefé Noticias y luego por Vino para vos, el programa que conduce Tomás Dente en el canal KZO. Además participó ayer de "La Noche de Mirtha", conducido por Juana Viale.

“No lo pude llorar o extrañar como uno puede extrañar a una persona que uno quiere mucho. Lo extraño, pero algunas situaciones hacen que uno tenga que ponerse una coraza y estar pensando en otra cosas”, manifestó Leopoldo Luque a Dente entre lágrimas.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar. Dalma Maradona fue una de las que apuntó contra el doctor: "¿Cuándo termina el desfile mediático del cholulo de Luque????? La justicia no es la tele y tal como te lo dije, cada vez que aparezcas te voy a recordar quién sos y qué hiciste!", escribió este sábado en Instagram Stories.

Además, lo calificó de "Cholulo, ineficiente y rata!". Y siguió con su descargo: "Mentiroso y mierda! Justificándote por falsificar una firma y no fuiste vos solo! No tenés vergüenza, HDP! En vez de hacerte el Superman, deberías haber dejado que a mi papá lo atendiera un profesional capacitado! Pero la fotito te encantaba, era más fuerte que vos".

En la una segunda historia, la hermana de Gianinna remarcó: "Nunca voy a parar de escracharte! Por suerte solo hay audios tuyos hablando de mi, denigrándome y puteándome. Eso me da paz, de saber que nunca transé con vos ni te creí nada. Solo que la mafia que organizaron entre todos no me dejaba sacarte del medio. Y mirá que lo intenté, pero eran mil contra 2! Te vas a pudrir en la cárcel. Ir a la tele no te va a salvar de nada", dijo y cerró preguntándose: "¿TAN CHOLULO VAS A SER?".

El médico está imputado por homicidio con dolo eventual -delito que prevé una pena de 8 a 25 años- por la Fiscalía General de San Isidro, encargada de investigar la muerte de Maradona.