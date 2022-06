Deben volver a trasplantar a la joven que Sandra Mihanovich le donó un riñón

"No estoy pasando un buen momento con mi salud de nuevo... lo cuento porque muchos me preguntan qué me pasa... gracias siempre por sus mensajes", comenzó diciendo en una historia en la red social.

"Sigo contando porque no puedo contestar todos los mensajes. Hace dos años que vengo peleándola, no sabemos porque este riñoncito que tanto amo no quiere andar más!", agregó en una segunda historia junto a una foto en la que se la ve caminando en una playa.

Sonsoles es hija Marita Novaro Hueyo, la pareja desde hace casi 15 años de Mihanovich, quien en un gesto de amor no dudó y el 14 de agosto de 2012 pasó por el quirófano para darle uno de sus riñones.

Es que su ahijada (ya que Sandra es además su madrina de bautismo) se encontraba en una situación desesperante a causa de un síndrome nefrótico.

Sandra-Sonsoles-2012.jpg El 13 de agosto de 2012 fue el día de la operación y ambas se fotografiaron tras el trasplante. Archivo.

La operación fue un éxito y Rey pudo seguir adelante con su vida normalmente y criar a su hijo León, quien por entonces era un bebé y hoy tiene 11 años.

Sin embargo, hoy nuevamente es noticia y -como aquella vez- ya hay quienes se aprestan a ayudarla a salir adelante. "Hay gente increíble en este mundo que ya me ofrecieron (sic) un riñón, Dios mío! Gracias. Debo valer la pena", contó en otra historia y poco después agregó: "Voy a darlo todo como siempre, pero se me viene una complicada. Jamás abandonaré la batalla".

"Gracias, gracias, gracias por todo siempre", añadió junto a una imagen en la que se la ve junto a la intérprete más conocida de "Soy lo que soy". "Pude una vez, pude dos veces, voy a poder tres", puntualizó con otra foto.

Acerca de lo que significó aquel trasplante, Sonsoles dijo en una entrevista con revistas Hola: "A mí me cambió (la vida) por completo, porque la estaba pasando mal antes del trasplante".

"Mi hijo León tenía un año y meses y yo estaba todo el tiempo con vómitos, transfusiones, anemia. Estaba realmente muy, muy mal. Y ahora hace diez años que tengo una vida normal. Y la verdad es que soy una gran disfrutadora de la vida. Valoro cada cumpleaños de corazón, valoro los días, cada día, valoro los detalles de la vida, las cosas mínimas. Valoro la salud, tener salud. Como que la gente no se da cuenta de lo que es vivir la vida con salud", contó.

Lamentablemente la nota quedó desactualizada en apenas tres semanas pero Rey ya sabe a qué se enfrenta y ya anunció que dará batalla.