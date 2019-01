Dejaron encerrada a su hija en el auto mientras hacían las compras

Mientras Pablo Aranda, un usuario de Twitter, filmaba un video, la madre volvió y fue increpada por varias personas que estaban en el lugar. “¿Cómo la va a dejar ahí? No tiene justificativo señora, después pasa lo que pasa”, le decían. La mujer solo repetía que había sido su marido quien había dejado a la pequeña en el auto. “Me acaba de dar la llave para que baje”, argumentó.

En diálogo con TN, Aranda explicó que si "no hubiesen sido notificados por los alto parlantes no hubiesen ido a buscar a la criatura. Hubiesen hecho las compras tranquilos". "Cuando llegó abrió el auto y lo que imaginaba era que iba a sacar a la nena y ni siquiera se acercó para ver si su hija estaba bien. Esa situación me indignó aún más", remarcó.

Algo similar ocurrió el año pasado, aunque el final fue trágico. En noviembre, un hombre oriundo de Santos Lugares olvidó a su hija de un año encerrada en su auto y la beba murió asfixiada. Nunca se dio cuenta, aseguró ante los policías, que la hija había quedado en el asiento de atrás. Pensó que la había dejado en la guardería.