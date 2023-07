Denuncian a Batistuta por trabajadores en "condiciones deplorables" en un campo

"Hubo una denuncia anónima que alertó sobre incumplimientos en un campo que es propiedad del señor Gabriel Batistuta, se hizo una inspección y se pudo constatar lo que se decía", declaró el gremialista al medio radial "La Red".

declaraciones contra batistuta.mp4 José Voytenco, secretario de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Radio La Red)

"Había trabajadores en situación de explotación, mal pagados y en condiciones deplorables", señaló Voytenco sobre lo que se encontró en la inspección de los campos del exgoledor de la Selección Argentina.

"Nos llamó poderosamente la atención primero la imposibilidad de poder acceder a los campos, fue algo muy difícil, y luego fue indignante lo que se pudo ver", agregó.

El Secretario General de UATRE detalló que en el campo de Batistuta se encontraron "siete trabajadores que vivían en una vivienda precaria, con jornadas de más de las ocho horas establecidas, no se le pagaban horas extras, no estaban registrados, no tenían ropa de trabajo adecuada y algunos tenían discapacidad. Las escalas salariales no se cumplían y tenían cero provisión de agua potable".

image.png Gabriel Batistuta fue denunciado por explotación laboral en uno de sus campos en Reconquista, Santa Fe

Dura crítica de sindicato de Reconquista por negativa de Batistuta de pagar el Aporte Solidario

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Reconquista (Sitram), en junio de 2021, había considerado que el exfutbolista Gabriel Batistuta "no devolvía con la misma moneda el reconocimiento" que recibe en su ciudad de origen, donde incluso tiene un monumento en la plaza principal, cuando se conoció un amparo presentado por el exdeportista para no pagar el Aporte Solidario y Extraordinario para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que impuso la pandemia de coronavirus.

A través de un documento titulado "En democracia no hay privilegios para nadie", el Sitram había remarcado que el Aporte Solidario de las grandes fortunas iba a ser destinado "para afrontar mejor la pandemia" de coronavirus y destaca que Batistuta "recurrió a la justicia para no pagar".

image.png En el 2021 Batistuta se negó a pagar el Aporte Solidario

Por ese entonces, la Justicia Federal de Reconquista ordenó un embargo por más de 71 millones de pesos al exfutbolista y productor agropecuario Gabriel Batistuta.

La resolución estuvo a cargo del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, quien ordenó el embargo el 17 de agosto sobre tres inmuebles del exintegrante del seleccionado argentino.

Batistuta había considerado que el aporte solidario "vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad", por lo que viola "la garantía constitucional de igualdad frente a los impuestos y las cargas públicas".