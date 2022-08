Detuvieron a un conductor que quiso pasar por un piquete

El detenido fue acusado de resistencia a la autoridad y según los uniformados, "ante la consulta con la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del doctor Carlos Caputo, se dispuso la detención del sujeto por Resistencia a la Autoridad, infracción al artículo 239 del Código Penal".

El episodio tuvo lugar en el mediodía de este miércoles cuando personal de la División Seguridad en el Transporte Urbano de la Policía de la Ciudad se percató del tráfico vehicular concentrado debido a la jornada de protesta.

Detenido-NueveDeJulio.mp4

“Se procedió a desviar a los automovilistas hacia las otras calles, pero un hombre de 33 años, pese a las indicaciones de los oficiales, intentó continuar por el mismo carril sobre la avenida 9 de Julio con su Chevrolet Sonic de color gris”, dice el informe de la Policía de la Ciudad.

El texto añade: “Los oficiales le indicaron al hombre desviarse del camino, pero igualmente intentó avanzar por el lugar donde no era posible debido a la gran concentración de manifestantes”.

“Se solicitó en consecuencia apoyo por frecuencia radial y luego el automovilista terminó aceptando el pedido del personal policial y estacionó sobre avenida Córdoba y Cerrito para ser identificado”, cierra.

detenido-nuevedejulio-2.jpg El hombre fue esposado y traslado en una patrulla de la Policía de la Ciudad. Captura.

Indignación en la redes y respuesta oficial

El video de la detención se hizo viral en las redes sociales generó una enorme indignación por el hecho y por el trato de la Policía de la Ciudad con el joven. Esto generó que el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, tomé cartas en el asunto.

“Yo no pongo excusas ni peros: vamos a iniciar un sumario administrativo al comisario responsable de esto. Si no está capacitado para resolver una situación profesionalmente, no puede seguir siendo parte de la Policía de la Ciudad”, escribió en su cuenta de Twitter.

Mientras que el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta replicó el tweet del funcionario en su cuenta personal y añadió: "Lo que acaba de pasar con la detención de un automovilista en un piquete está mal y no tendría que haber pasado. La Policía de la Ciudad está para cuidar a los vecinos, defenderlos y asegurar el ejercicio de sus derechos. Pedimos disculpas, el chico detenido ya está libre".

Embed Lo que acaba de pasar con la detención de un automovilista en un piquete está mal y no tendría que haber pasado. La Policía de la Ciudad está para cuidar a los vecinos, defenderlos y asegurar el ejercicio de sus derechos. Pedimos disculpas, el chico detenido ya está libre. https://t.co/P7siafwjFe — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 10, 2022

"Situaciones como las de hoy son inaceptables y no representan a los otros miles de miembros de la fuerza que todos los días se juegan la vida para cuidarnos. El ministro de Seguridad inició un sumario administrativo y va a tomar todas las medidas que sean necesarias", cerró el alcalde.