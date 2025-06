Deudores alimentarios no podrán entrar al recital de Los Piojos

La acción está enmarcada en la Ley N.º 6.771, sancionada en diciembre pasado por la Legislatura porteña, que establece restricciones para el acceso a actividades recreativas - como partidos de fútbol y recitales con más de 5.000 personas- a quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).

Durante los shows que la banda liderada por Andrés Ciro Martínez ofrecerá el sábado y domingo en River, la Policía de la Ciudad solicitará el DNI a los asistentes y verificará en tiempo real si están inscriptos en el RDAM. En caso de detectar a una persona registrada, se labrará un acta y se le impedirá el acceso al estadio. Además, personal del Ministerio de Justicia porteño estará presente en los accesos para brindar asesoramiento y coordinar las acciones junto a la Subsecretaría de Registros y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.

“Nadie está por encima de la ley”

Desde el Gobierno porteño defendieron la medida como una forma de generar conciencia y garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales. “En la Ciudad tenemos la convicción de que las obligaciones están para cumplirse. Así como lo venimos haciendo en el fútbol, ahora también vamos a controlar en los recitales. Nadie está por encima de la ley”, afirmó el ministro de Justicia, Gabino Tapia.

Por su parte, el subsecretario Hernán Najenson explicó: “Sumamos estos controles a los recitales porque consideramos inadmisible que quien incumple con una obligación básica como es alimentar a sus hijos priorice actividades recreativas por sobre sus deberes parentales. El acceso a espectáculos masivos debe estar supeditado al cumplimiento de las responsabilidades más elementales con sus hijos”.

La implementación de este sistema comenzó a aplicarse en marzo pasado en el ámbito deportivo. Desde entonces, se realizaron 16 operativos en estadios durante partidos de torneos locales, internacionales y presentaciones de la Selección Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026. En ese período, se detectaron 11 casos de deudores alimentarios a quienes se les impidió el ingreso.

Registro en expansión y articulación federal

Según datos oficiales, actualmente hay más de 12 mil personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. De ese total, cerca de 3 mil corresponden a causas tramitadas en juzgados porteños. La Ciudad mantiene convenios de articulación con 13 provincias para compartir información en tiempo real, lo que permite ampliar el alcance del sistema y garantizar su efectividad en los controles.

La ley 6.771 establece que la restricción no tiene fines punitivos sino preventivos y de concientización. “Estas acciones no buscan castigar, sino generar conciencia. Cumplir con la cuota alimentaria no es opcional: es un derecho básico para el desarrollo de chicos y adolescentes”, subrayó Tapia.

El operativo en los recitales de Los Piojos marca un hito al extender esta política pública al terreno cultural. De este modo, se busca consolidar una estrategia que ya mostró resultados positivos en el ámbito del deporte, y que pone en el centro el derecho alimentario como un compromiso legal y social ineludible.