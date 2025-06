¿Cómo vivir de forma más consciente y conectada? / Por Romina Atencio

Por eso tantos expertos en meditación ponen el énfasis en activar la glándula pineal. Porque es nuestra gran aliada a la hora de atraer. Me quedé pensando en por qué estamos dormidos y si hay o no una intencionalidad en que TODO lo que comemos (que sea ultra procesado) y todo lo que consumimos, que no sea natural (productos de cosmética, etc), poseen bloqueadores y calcifican esta glándula. Es decir, nos duerme. Nos quita el poder de crear.

El tema clave es que si no podemos crear la vida que queremos vivimos frustrados, deprimidos, ansiosos. Sufrimos persiguiendo una zanahoria que nunca llega. Se nos pasa la vida corriendo un sueño que rara vez cumplimos. Por eso, hoy quiero tratar de ayudarte a despertar de la Rutina aunque sea un poco. Te invito a revisar y preguntarte: ¿Cómo Vivir de Forma Más Consciente y Conectada?

En la vertiginosa vida moderna, es fácil caer en la trampa de la rutina. Los días se deslizan uno tras otro, en un ciclo de acciones automáticas y pensamientos repetitivos que evitan que experimentemos la vida en su totalidad. A menudo, nos encontramos atrapados en un torbellino de estrés y preocupaciones que nos alejan de nuestra esencia y del presente. Sin embargo, es posible romper este círculo vicioso y comenzar a vivir de manera más consciente, conectándonos con lo esencial de nuestros seres y del mundo que nos rodea.

La práctica de la atención plena implica estar consciente y presente en cada momento, sin juzgarlo. Es una excelente forma de comenzar a despertar. Podes comenzar con ejercicios sencillos:

atencionplena.jpg La práctica de la atención plena sirve para comenzar a despertar.

-Respiración Consciente. Dedicá unos minutos cada día a enfocarte en tu respiración. Sentate en un lugar tranquilo, cerrá los ojos y observa cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Si tu mente divaga, suavemente redirigí tu atención a la respiración. La respiración abdominal va a ayudarte a activar la glándula pineal de forma mecánica, ya que al inhalar y exhalar de esta forma, empujamos las terminaciones nerviosas de la columna, llevando pequeñas cargas electromagnéticas a donde la glándula se encuentra al final de la colina, en la cabeza.

-Atención a las Sensaciones. Durante las actividades cotidianas, como comer o caminar, prestá atención a los sentidos. Sentí la textura de los alimentos, los sonidos a tu alrededor o el contacto de tus pies con el suelo.

La tecnología es la gran asesina de la glándula pineal. Aunque útil, puede ser una fuente constante de distracción. Tómate descansos de las redes sociales, correos electrónicos y notificaciones. Te recomiendo que crees horarios específicos en los que revisas tu teléfono o computadora. Fuera de esos momentos, dedicate a actividades más enriquecedoras. Designa zonas en tu hogar donde no se permita el uso de dispositivos. Estos espacios pueden convertirse en refugios para la introspección y la conexión.

Otra gran aliada es la naturaleza. La naturaleza, por su parte, tiene un poder restaurador que nos ayuda a reconectarnos con nosotros mismos y el presente. Dedicar tiempo en espacios naturales puede ser muy beneficioso.

-Paseos al Aire Libre. Caminá por un parque, una playa o un bosque. Observá los detalles: los colores de las hojas, el sonido de los pájaros y el aroma del aire fresco. No hace falta que sea nada extraordinario... sólo mira los árboles, escucha los pájaros... Participa en actividades al aire libre, como jardinería o picnic, que te permitan estar en contacto directo con el entorno.

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

En el día a día, te recomiendo tratar de fomentar la creatividad. La creatividad no sólo se limita al arte; se trata de cualquier actividad que te permita expresarte y explorar. Redescubrir tus pasiones puede traerte una sensación de realización.

-Dedica Tiempo a Pasiones Olvidadas. Tómate un tiempo cada semana para pintar, escribir, bailar o cualquier otra actividad que te haga sentir vivo. Abre tu mente a nuevas experiencias. Inscríbete en un taller, prueba un nuevo hobby o inicia un proyecto que siempre quisiste realizar.

Dedicá tiempo a la reflexión personal. Pregúntate sobre tus deseos más profundos y lo que es verdaderamente importante para ti.

Te recomiendo llevar un diario. Escribe tus pensamientos y sentimientos. Esto no sólo te ayudará a procesarlos, sino que también te permitirá identificar patrones y áreas que deseas cambiar. Forma intenciones que guíen tu comportamiento diario. Pueden ser simples, como ser más paciente o disfrutar de las pequeñas cosas.

Compartí y cultivá Momentos de Calidad. Dedicá tiempo a tus seres queridos en actividades significativas, como cenas, juegos o simplemente charlas profundas.

Vivir de manera consciente es un viaje, no un destino. A medida que te permites alejarte de la rutina y te conectas con lo esencial, comienzas a experimentar una vida más plena y significativa. Recuerda que la clave está en el presente: cada momento es una oportunidad para despertar a una nueva experiencia. Comienza hoy mismo, da pequeños pasos hacia la consciencia, y observa cómo tu vida se transforma en una celebración de lo auténtico.

Espero que este artículo te ayude a reflexionar sobre la importancia de vivir de forma más consciente y despierta. (Y te ayude a conseguirlo). ¡Hasta el domingo que viene! Romi Atencio @diosaalmica