Día internacional de la marihuana: ¿Cuál es la verdadera historia del código 420?

¡Hoy es "420" y el mundo entero festeja el día internacional de la marihuana! Decir "420" es hablar de marihuana. En Argentina, y en cada rincón del planeta. Es un código cannábico mundialmente conocido y se expandió tanto que hasta lo usan personas que ni siquiera consumen. Está grabado en el inconsciente colectivo. Pero acaso ¿conocen la verdadera historia de la sigla y su relación con la marihuana?

¿Porqué cada 20 de abril a las 4.20 de la tarde -y más aún en este 2020-, los consumidores festejan el día internacional de la marihuana?

Las historias falsas sobre el 420

No es el código que usaba la policía de San Rafael, California, para los delitos relacionados con la hierba. De hecho, el número suele ser el código de los homicidios. Así que mito derribado.

No está vinculado con el número de compuestos químicos de la planta de cannabis. Esta teoría está científicamente desmentida porque la marihuana contiene más de 500 sustancias químicas. Otra mito falso.

No está relacionado al 20 de abril como momento ideal para sembrar marihuana. Esta es otra hipótesis débil, que no resiste análisis, ya que el momento de cultivo exterior depende del clima de cada zona. No existe una única fecha o la mejor fecha de siembra para el mundo entero. Así que explicación descartada.

No está relacionado con Bob Marley. Ni su fecha de nacimiento, ni la de su muerte coinciden.

No está vinculado al proyecto de ley 420 que creó el Congreso de Estados Unidos para legalizar la marihuana. Sí existe ese proyecto (SB 420), pero este fue propuesto en 2003 y el "420" viene de mucho antes.

Los Waldos, los estudiantes que crearon el código 420 de la marihuana

La verdadera génesis del 420

La historia se gestó en 1971, en la época de la cosecha, en el instituto de enseñanza secundaria de San Rafael, ciudad ubicada al norte de San Francisco, en EE.UU. Allí, un grupo de cinco amigos de la escuela que se hacían llamar los Waldos recibieron la data de que un miembro del servicio de la Guardia Costera de Point Reyes Peninsula ya no podía atender a sus plantas de marihuana ubicadas cerca de la estación. Entonces, con el mapa en las manos, decidieron juntarse a las 4.20 en la estatua del químico y microbiólogo francés Louis Pasteur para fumar un porro y luego emprender la búsqueda de la gran cosecha.

Después de fumar todos juntos, partieron rumbo a la estación de la Guardia Costera de Point Reyes Península. Pero los Waldos nunca encontraron las plantas de marihuana. Y desde esa tarde, los Waldos usaron el código secreto “420” para referirse a fumar cannabis.

Luego el código se fue expandiendo y una de las razones, según cuentan los propios Waldos, fue la banda de rock psicodélico Grateful Dead. El grupo de estudiantes tenía relación porque la grupo acostumbraba a ensayar en Front Street, California, y hacer fiestas. Ahí se repetía el famoso "Hey, 420", para invitar a fumar.

Y el "420" recorrió el mundo cuando el editor de la revista High Times, Steve Hage, lo metió en todo lo que estaba haciendo. Incluso, a comienzos de los 90, High Times compró el dominio web 420.com. Pero en 1997, los Waldos llamaron a Hage para mostrarle pruebas y contarle la verdadera génesis del código cannábico.

Gentileza: Reset - Política de Drogas y Derechos Humanos.