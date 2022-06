Dieron negativo los exámenes de ADN de las dos supuestas hijas de Maradona

Finalmente, la Justicia llegó a la conclusión de que los estudios de ADN de ambas dieron negativo y no son hijas del astro del fútbol mundial; a las jóvenes se les había extraído una muestra el 16 de diciembre del año pasado.

“Los resultados excluyen a Diego Armando Maradona (fallecido) como padre posible de Magali Alejandra Gil. Ante el resultado de exclusión de paternidad obtenido en el cotejo, se realiza nuevamente la extracción de ADN a partir de las muestras de referencia con el fin de corroborar los resultados obtenidos”, se expresa en el informe.

Luego agregaron: “En el cotejo de los perfiles obtenidos, se observaron doce (12) incompatibilidades entre el perfil genético de Diego Armando Maradona (fallecido) y el correspondiente a Eugenia Mailen Laprovittola, de acuerdo a lo que se espera para un vínculo padre/hija”.

“Por lo tanto, los resultados observados excluyen a Diego Armando Maradona (fallecido) como padre posible de Eugenia Mailen Laprovittola“, afirma el otro comunicado.

"Siempre tuve conocimiento de que había sido adoptada y el nombre de mi madre biológica. Lo que nunca supe es quién era mi padre. La sorpresa de la noticia me conmovió. Intenté acercarme por intermedio de Matías Morla y al principio fui recibida con buen trato. Sin embargo, todas las promesas de que colaborarían conmigo se vieron frustradas y no quedó otra alternativa que iniciar acciones judiciales", expresó Magalí Gil en una carta abierta tras conocer el resultado negativo.

Por su parte, Eugenia Laprovittola expresó en sus redes que "sólo mi familia y yo sabemos lo duro que ha sido este camino. Haber llegado a esto me hace sentir orgullosa porque, aunque me pusieron mil trabas, yo jamás bajé los brazos. No dejen nunca de pelear por lo que consideran justo y recuerden: la identidad es un derecho".

A su vez le agradeció a Dieguito Fernando por su ayuda en esta búsqueda: "Sos todo un superhéroe en mi historia, gracias por ayudarme siendo tan chiquito. Desde donde esté, Diego se siente más que orgulloso de vos y yo muy emocionada".