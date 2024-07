Diez hábitos que harán que tus mañanas resulten el momento más poderoso del día

1- Duerme temprano. Trata de adaptar tu rutina de sueño de modo tal que puedas tener al menos 8 horas de sueño si sos hombre y 9 horas de sueño si sos mujer. Si sos mujer y estás en tus días, deberías sumarle entre media y una hora más a tu rutina de sueño.

2- Evita el uso de pantallas al menos una hora antes de dormirte. Si, sé que es lo más difícil. Pero realmente este mal hábito es sumamente disruptivo con los procesos neuronales necesarios para dormir bien.

3- Cena liviano. Un tip para poder dormir más y mejor, es comer liviano. No consumir azúcar después de las 17, ni cafeína. Idealmente elige comidas que sean de fácil digestión. Deja afuera las carnes de la cena. Ya que son muy difíciles de digerir.

4- Tomate tiempo antes de salir de la cama. Al contrario de lo que se piensa, no es bueno salir corriendo de la cama. Te recomiendo arrancar unos minutos antes y tomarte 10 minutos en la cama para meditar, agradecer y conectar con tus actividades del día, de forma positiva. Este pequeño hábito cambiará tu humor y la forma de encarar el día.

5- Lee. Elige un momento de la mañana para hacer un alto y tomarte al menos 15 minutos de lectura, idealmente al aire libre. Sea al sol o no. La lectura estimula la actividad cerebral. Si puedes hacerlo antes de arrancar el día es ideal, porque te otorga creatividad.

6. Escucha música. En la ducha, al desayunar, al vestirte, pon música alegre. Esto eleva la vibración de las células de tu cuerpo, y además te prometo que moverte de forma libre y dinámica te cambiará increíblemente el humor!

7- Mirate al espejo y háblate bonito. ¿Alguna vez hiciste esto? si la respuesta es no, te desafío a comenzar a hacerlo cada mañana. Notarás cambios en tu autoestima. Notarás que te querrás mas al decirte "en la cara" cosas lindas y empoderantes.

8- Ventila tu casa. Abrir las ventanas y ventilar incluso en invierno, es un hábito de purificación del aire super poderoso. Esto evitará incluso que te enfermes. Renovar el aire viciado es clave para dejar atrás la "modorra" de la noche y arrancar el día como energía.

9- Toma un baño. Bañarse por la mañana es uno de los mejores despertadores que existen, incluso en invierno. El agua limpia y purifica y es conocida por ser una renovadora de energía. Usar además este espacio para repetir afirmaciones, agradecer y visualizar tu día, le da un plus a tus mañanas.

10- MEDITA. El más importante al final. La meditación tiene tantos beneficios que no me entrarían en un sólo artículo. Pero dejame decirte que meditar por la mañana te ayudará a ver con mayor claridad las oportunidades que se te presenten en la vida. La meditación limpia el ruido mental, y esta limpieza hace que podamos ver con mayor claridad y tomar mejores decisiones. Ni hablar de que además eleva nuestra energía y calma nuestra mente. Para poder meditar como corresponde, te recomiendo comenzar los días una hora antes de lo habitual, así podrás incorporar no sólo este último hábito, sino todos los anteriores, y cambiar no solo las mañanas, sino paulatinamente tu vida entera!

Estos hábitos son poderosísimos y si logras ir incorporándolos todos verás como tu vida comienza a transformarse, poco a poco. Las mañanas son la clave para un día productivo y positivo. Si te parece muy desafiante, puedes comenzar los fines de semana o los días que no trabajes, así no te presionas tanto. Buenas mañanas! y hasta el próximo domingo!