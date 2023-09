Dos pizzerías argentinas, entre las 100 mejores del mundo

Los maestros pizzeros premiados son Daniel Sebastián Levy de "Eléctrica Pizza", ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo, quien alcanzó el puesto 58 del listado, y las hermanas Victoria y Carola Santoro, de "Ti Amo" -con locales en Adrogué y Colegiales- quienes llegaron al escalón número 73.

pizzerias-ranking.jpg Los representantes de la Argentina en este selecto top 100 de la pizza a nivel mundial.

La pizzería "Pepe in Grani", ubicada en Caiazzo, una localidad al norte de Nápoles, Italia, se alzó con el puesto número uno; está comandada por Franco Pepe, quien en las ediciones 2021 y 2022 de The Best Chef Awards se había coronado como el mejor pizzaiolo del mundo.

El segundo puesto fue para la pizzería "I Masanielli" del maestro pizzero Francesco Martucci, en Caserta, también al norte de Nápoles, mientras que el tercer escalón del podio fue para "Pizzarium" de Gabriele Bonci, quien en 2003 dejó su trabajo en un restaurante para abrir uno de los primeros establecimientos en Roma que utilizó únicamente productos orgánicos y con ingredientes de calidad seleccionados.

El listado de las mejores 10 pizzerías del mundo está integrado por cinco locales italianos, dos japoneses, un español, un estadounidense y un danés:

1. Pepe in Grani. Italia.

2. Pizzería I Msanielli. Italia.

3. Pizzarium. Italia

4. I Tigli, Italia

5. 180 Grammi Pizzeria Romana, Italia

6. Sartoria Panatieri, España

7. The Pizza Bar on 38th, Japón

8. Razza Pizza Artigianale, Estados Unidos

9. Baest, Dinamarca

10. Pizza Marumo, Japón

De las 100 elegidas, 63 pizzerías son de Europa: 45 de Italia, 5 de España, 3 de Polonia, 2 de Dinamarca, 2 de Francia, 2 de Países Bajos y las restantes de Austria, Grecia, Irlanda y Gran Bretaña.

América del Norte tuvo 14 seleccionadas, todas en EEUU, y 4 representaron a América del Sur: las 2 mencionadas de Argentina y 2 de Brasil.

De Asia también se eligieron 14 pizzerías: 8 de Japón, 2 de Hong Kong, 2 de Tailandia, 2 de Emiratos Árabes Unidos y las restantes de Filipinas y Singapur.

Dos pizzerías de Australia representaron a Oceanía, y una de Egipto, a África.