Dos startups argentinas están entre las ganadoras del programa Legado

La iniciativa realizó una convocatoria en mayo de este año en Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay, buscando reconocer a aquellos emprendedores que no sólo brinden soluciones innovadoras para problemas clave en salud y agricultura, sino que también fortalezcan el ecosistema de emprendedores que generen un impacto social positivo en sus comunidades locales.

Luego de un largo proceso de selección, los jurados eligieron a los 6 ganadores que se sumarán programa de scale up en el que accederán a mentores, expertos y recursos, consolidando el compromiso de Legado con el desarrollo sostenible.

Por Argentina, fueron seleccionados dos proyectos: Agrojusto, una plataforma de comercio electrónico que, guiada por principios de sostenibilidad y equidad, redefine la cadena alimentaria al conectar directamente a pequeños productores con consumidores, empresas y restaurantes, promoviendo el comercio justo y mejorando las condiciones comerciales; y Selectivity, un dispositivo médico que permite a cualquier ginecólogo realizar una inseminación intrauterina (IUI) en su consultorio, además de ofrecer un sistema para realizar el procedimiento en casa, proporcionando una solución accesible a problemas de fertilidad.

“Solucionar las dificultades que enfrentan los pequeños agricultores no fue solo una idea, fue un compromiso personal. Ver a mi papá y a tantos otros luchar contra un sistema comercial injusto me impulsó a crear Agrojusto. No queríamos quedarnos en la queja; decidimos estar del lado de la acción, aunque el inicio fue difícil. Este reconocimiento de Legado de Bayer nos demuestra que vale la pena seguir adelante, porque estamos logrando un impacto real en la vida de los agricultores y gracias a Legado confirmamos que no estamos solos emprendiendo”, sostuvo Fernanda Bonesso, fundadora de Agrojusto.

Jonathan Gubspun, CEO de Selectivity, destacó que “Haber ganado en Legado es una oportunidad de crecimiento importante para Selectivity, pero lo que más nos motivó fue la posibilidad de generar una red de contactos clave. Esta experiencia nos da una validación extra y un sello de calidad que, como startup, no siempre es fácil de conseguir. Contar con el apoyo de una empresa de esta magnitud y con acceso a un nuevo networking es una colaboración que será de gran valor para nosotros

El resto de las startups ganadoras de LEGADO incluyen a Candel de Chile, Hola Tractor de Bolivia, Smart Soil de Paraguay y Enteria de Uruguay. Estas iniciativas fueron seleccionadas por su contribución a los objetivos de sostenibilidad, impacto social y desarrollo de tecnologías innovadoras que impulsan un futuro más saludable y resiliente. Su elección refleja el compromiso del programa LEGADO de Bayer con el apoyo a proyectos de alto impacto que generan soluciones sostenibles y significativas.

DSC02743_Bayer_Legado.jpg

Otros 14 proyectos fueron finalistas del programa Legado, destacándose seis de Argentina, incluyendo a Agrojusto y Selectivity, junto a iniciativas innovadoras como B.Health, una plataforma que mejora la atención de salud mediante módulos de gestión de demanda, atención y seguimiento, reduciendo la huella de carbono al minimizar el uso de papel; APOLO Biotech que desarrolla soluciones biotecnológicas sostenibles para reducir pesticidas sintéticos y mejorar la resiliencia agrícola frente al cambio climático; Nativas que impulsa la agricultura regenerativa al integrar indicadores económicos en hábitats naturales, promoviendo empleos verdes y la calidad de vida en comunidades locales; y Growcast que permite a los productores monitorizar y gestionar variables a distancia, optimizando recursos y garantizando trazabilidad, en beneficio de agricultores y consumidores.

Los ganadores obtendrán acceso a mentorías con profesionales de Bayer, así como con inversores, organismos gubernamentales y asociaciones de emprendedores, todo personalizado según las necesidades de cada emprendimiento. Además, tendrán la oportunidad de realizar un pitch en el demoday final y así poder acceder a un premio económico en aportes no reembolsable.

Este reconocimiento subraya el talento y la innovación de los emprendedores argentinos, posicionando al país como un referente en el desarrollo de soluciones que impactan positivamente en la sociedad

“Con LEGADO, en Bayer reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a los emprendedores de nuestra región que desarrollan soluciones innovadoras y sustentables para responder a desafíos clave en salud y agricultura. Nos llena de orgullo que startups argentinas como Agrojusto y Selectivity, junto a otras iniciativas de Conosur, lleven adelante proyectos que impulsan el crecimiento de un ecosistema emprendedor fuerte y con impacto positivo en nuestras comunidades. El talento y la pasión de estos emprendedores son fundamentales para construir un futuro más justo y sustentable", afirmó Camila Reid, líder de Sustentabilidad Social de Bayer Cono Sur.

