Durante 2018 fallecieron 7.274 personas por accidentes de tránsito

Durante 2018, el número total de muertos en el país fue de 7.274, marcando un promedio diario de 20 víctimas y mensual de 606. En comparación con 2017, que se cobró la vida de 7.213 personas, este número creció apenas un 1%, algo que tal vez no llame tanto la atención.

Sin embargo, el El Dr. Alberto Silveira, presidente de la Asociación Luchemos por la Vida, aseguró a POPULAR que el dato es preocupante. “El 1% de aumento es muy grave si tenemos en cuenta que Argentina se comprometió frente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2011, en el decenio de la seguridad vial, a reducir la cantidad de muertos a la mitad. El decenio se está por acabar y en nuestro país no ha disminuido significativamente”.

Hace 25 años que en Argentina no disminuye la mortalidad por siniestros viales. En el período de 1992 a 2018, se mantienen arriba de 7 mil, con un piso mínimo de 6006 en 2002, y un pico máximo de 8709 en 1994. “Debería haber una reducción notable en los muertos, y esto pone de manifiesto la falta de una política seria de Seguridad Vial”, afirmó Silveira.

Entre las provincias que más accidentes de tránsito registraron se encuentran Buenos Aires (2158), Santa Fe (626), Córdoba (439) y Tucumán (409). Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, se registró un aumento con respecto al año anterior, pasando de 98 a 136.

muertos.jpg

De acuerdo a las estadísticas, la mayor causa de muertes por inseguridad vial se debe a “el exceso de velocidad y la ingesta de alcohol u otras sustancias previas o durante el manejo. Además, la falta del uso de las medidas pasivas que tantas vidas pueden salvar, como el uso del cinturón de seguridad y las sillitas para los niños, así como el casco en los vehículos de dos ruedas”.

Para el doctor, “lo que hace falta y que solo lo puede hacer el Estado es el control y la sanción de estas conductas básicas”. Y denunció: “No hay controles de velocidad en general, ni de consumo de drogas, son esporádicos y en lugares determinados. Tampoco hay control del uso del cinturón ni del casco, ni se sanciona la falta de otorgamiento del paso al peatón”.

Al ser consultado por el aumento de las multas por exceso de velocidad, Silveira es muy firme en su postura: “El problema no es el monto de las multas sino que no se aplican. En cuanto mayor es el monto y la persona no lo puede pagar va a hacer cualquier cosa lícita o ilícita para evitarla, lo que fomenta la corrupción. La multa tiene que tener un valor razonable pero no la posibilidad de no pagarla”.

Un estudio realizado por la asociación, compara la mortalidad en Argentina con otros países, y demuestra que, por ejemplo, en España entre 1990 y 2014 disminuyó en un 81% el número: “La diferencia básica que tenemos entre países exitosos en seguridad vial con el nuestro, en el cual las leyes no son distintas, sino que las hacen cumplir”.

mortalidad.jpg

En cuanto a la cantidad de muertos por edades, el doctor detalló que el 54% corresponde a menores de 35 años, mientras que el 40% de los fallecidos son motociclistas. “Es el vehículo que está creciendo más en accidente, y se relaciona por el capricho de no usar el casco. Y en el interior del país es espantosa la cifra por esta falta de hábito, porque no se controla su uso”, describe.

Otro motivo que detectaron como factor importante en seguridad vial, y que es motivo de una campaña que lanzaron a principio de este año, es la prioridad del peatón: “En nuestro país existe una gran falta de otorgamiento de la prioridad al peatón. En todos los países desarrollados, los vehículos frenan para dar paso al peatón, en Argentina somos los peatones los que debemos parar para que los autos pasen”.