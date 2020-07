Efemérides del 10 de julio: qué pasó un día como hoy

EFEMÉRIDES

1854.- Cien comerciantes de Buenos Aires fundan la actual Bolsa de Comercio, un año después de la sanción de la Constitución argentina.

1863.- Bajo la presión de fuerzas francesas, la Junta de Notables de México acepta el régimen monárquico y le ofrece la corona al archiduque Maximiliano de Austria.

1894.- Terremoto en Estambul (Turquía) de magnitud 7,0 en la escala Richter que causa centenares de víctimas mortales. Afecta a la mayor parte de edificios de la ciudad y provoca un tsunami en el mar de Mármara.

1921.- China concede la independencia a Mongolia Exterior, en el que se forma un Gobierno popular provisional.

1925.- Inauguración de la Ciudad Internacional Universitaria de París, creada por iniciativa de la filantrópica Fundación Emile y Louise Deutsch de la Meurthe.

1925.- Nace TASS, la agencia central de noticias soviética, funciones hasta entonces realizadas por la Agencia Telegráfica Rusa (ROSTA).

1930.- Fallecen 151 mineros en la explosión de gas grisú en la mina de carbón Wenceslaus-Grube, en Hausdorf (Alta Silesia).

1939.- Los japoneses rechazan a las tropas soviético-mongolas en la frontera de Manchukuo.

1940.- Comienza la batalla de Inglaterra, el enfrentamiento aéreo más importante de la Segunda Guerra Mundial, en el que la Luftwaffe alemana intenta acabar con la RAF para invadir las islas británicas.

1940.- Se establece en Vichy el Gobierno francés colaboracionista con la Alemania nazi y el mariscal Philippe Pétain firma una nueva Constitución, lo que equivale al nacimiento de la III República francesa.

.- El presidente de Paraguay, José Felix Estigarribia, sanciona una nueva Constitución que refuerza su poder.

1949.- El terremoto de Khait de magnitud 7,5 causa 12.000 muertos en la región de Gharm Oblast, en Tayikistán (URSS).

1953.- El Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) anuncia la detención del vicepresidente primero y ministro de Asuntos Interiores, Laurenti Beria, acusado de complot contra el Estado soviético.

1953.- En las elecciones de Siria se aprueba la nueva Constitución y se elige presidente de la República al coronel Adib Shishakli, candidato único.

1956.- La Cámara de los Lores británica rechaza la abolición de la pena de muerte, aprobada en la de los Comunes.

1960.- La Unión Soviética gana la primera edición de la Eurocopa de Naciones de fútbol al imponerse en la prórroga de la final a Yugoslavia, por 2-1, disputada en el Parque de los Príncipes, en París.

1962.- Lanzan desde cabo Cañaveral, en Florida, el Telstar 1, el primer satélite de comunicaciones comercial, construido por Bell Telephone Laboratories para AT&T, que horas después permite la emisión de las primeras imágenes vía satélite.

1964.- La diseñadora británica Mary Quant revoluciona la moda con la presentación de la minifalda en Londres.

1965.- Los "Rolling Stones" consiguen su primer número 1 de los Billboard con su tema "I can't get no satisfaction".

1971.- El rey Hasan II de Marruecos resulta ileso en un atentado durante un fallido de golpe de Estado en su residencia de verano en Sjirat.

1973.- Las islas Bahamas obtienen la independencia en el marco de la Comunidad Británica de Naciones.

1976.- El Gobierno peruano supera la rebelión encabezada por el general de brigada Carlos Bobbio Centurión, jefe del Centro de Instrucción Militar del Perú (CIMP), que ocasiona una grave crisis castrense.

.- Una nube de gas letal de dioxina escapada del complejo químico de ICMESA y causa una catástrofe ecológica en Seveso (Italia). Evacúan a sus 15.000 habitantes con graves lesiones cutáneas.

1978.- Derrocan al presidente de Mauritania, Uld Dadah, por un golpe de Estado encabezado por el teniente coronel Mustafá Uld Salek.

1985.- Los servicios secretos franceses colocan dos bombas que hunden el "Rainbow warrior", el barco de Greenpeace, en Auckland (Nueva Zelanda), cuando los ecologistas protestaban por las pruebas nucleares galas en el atolón de Mururoa. Fallece el activista y fotógrafo Fernando Pereira.

1991.- Borís Yeltsin toma posesión como presidente de la Federación Rusa, tras ser elegido por votación directa y secreta, que acaba con siglos de totalitarismo, primero zarista y, luego, desde 1917 del Partido Comunista.

1992.- El expresidente panameño Manuel Antonio Noriega, es condenado en Miami (EE. UU.)a 40 años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de dinero. Luego tuvo sucesivas reducciones hasta los 20 años.

.- La Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) aprueba la operación de vigilancia naval del embargo de la ONU sobre Serbia y Montenegro.

1994.- Victoria del ex primer ministro ucraniano Leonid Kuchma en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Se impone al entonces presidente, Leonid Kravchuk.

1997.- La banda terrorista ETA secuestra al concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco Garrido y cumple su amenaza de matarlo si en 48 horas no se traslada a los presos de la organización a penales vascos.

2000.- Mueren al menos 218 personas y a otro centenar se les da por desaparecidas al derrumbarse una montaña de basura sobre unas chabolas en el vertedero de Payatas, en Manila (Filipinas).

2000.- El presidente israelí, Ezer Weizman, presenta su dimisión tras siete años en el cargo al verse involucrado en un escándalo de corrupción.

2003.- La Asamblea de El Salvador aprueba el envío de 360 soldados del denominado batallón Cuscatlán para formar parte de la fuerza multinacional autorizada por la ONU en Irak, que se mantuvo hasta finales de 2008.

2005.- Los puertorriqueños aprueban en referéndum cambiar de bicameral a unicameral el sistema legislativo, propuesta que necesita de una reforma constitucional que no se ha producido.

2006.- José Ramos Horta, premio Nobel de la Paz de 1992, jura como primer ministro de Timor Oriental después de que el presidente, Xanana Gusmao, lo nombrara para suceder a la dimisionaria Mari Alkatiri.

2009.- Concluye la Cumbre del G8, en L'Aquila (Italia), con el compromiso de donar 20.000 millones de dólares contra el hambre y con una posible ampliación a catorce miembros.

2011.- Mueren 122 personas en el naufragio del barco turístico "Bulgaria" cuando realizaba una travesía por el río Volga, cerca de Siukéyev, en la república rusa de Udmurtia.

2013.- Dimite el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, tras perder la confianza de sus socios de Gobierno por un escándalo en el servicio de espionaje del país.

2014.- El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo cubano, Raúl Castro, se reúnen en La Habana para valorar la evolución de sus relaciones bilaterales.

2018.- Culmina el laborioso rescate de 12 jóvenes jugadores de fútbol y de su entrenador, atrapados en una cueva en el norte de Tailandia desde el 23 de junio.

NACIMIENTOS

1509.- Juan Calvino, teólogo francés que desde Ginebra dio a conocer la Reforma Protestante.

1830.- Camille Pissarro, pintor impresionista francés.

1856.- Nikola Tesla, inventor estadounidense de origen serbocroata.

1871.- Marcel Proust, escritor francés.

1902.- Nicolás Guillén, poeta cubano.

1922.- Jake Lamotta, "Toro Salvaje", exboxeador estadounidense.

1931.- Alice Ann Munro, escritora canadiense y Premio Nobel 2013.

1943.- Arthur Ashe, tenista estadounidense.

1950.- Prokopios Pavlopoulos, presidente de Grecia.

1968.- Hassiba Boulmerka, atleta argelina y Premio Príncipe de Asturias de los Deportes de 1995.

1972.- Sofía Vergara, actriz colombiana.

1980.- Jessica Simpson, cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1851.- Louis Jacques Mandé Daguerre, inventor francés y uno de los "padres" de la fotografía.

1983.- Estrellita Castro, actriz y cantante española.

2001.- Alvaro Magaña Borja, expresidente de El Salvador.

2011.- Roland Petit, bailarín y coreógrafo francés.

2015.- Omar Sharif, actor egipcio.