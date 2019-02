“Junto a otro compañero despegamos del aeropuerto de Morón con rumbo a las Flores, la idea era hacer una escala en el aeródromo de Lobos. A la vuelta, despegamos normalmente y a los 10 minutos el motor falló. Tratamos de re encenderlo pero la falla no nos dejó otra alternativa que intentar aterrizar de emergencia”, comienza su relato con POPULAR, Gerardo.

En ese momento, y con el poco tiempo que tenían para resolver la emergencia, divisaron un campo recién cosechado, el cual es ideal para aterrizar porque la tierra está dura. Sin embargo, estaba rodeado de árboles. El piloto logró ingresar al campo entre dos conjuntos de árboles que estaban separados por más de 20 metros, lo que le permitía a la aeronave pasar sin problemas. “Pero la suerte nos abandonó, porque de entre ese conjunto de árboles salía un cable de acero elevado a unos 15 metros del suelo. Estos cables son casi imposible de ver desde la cabina de un avión”, agregó.

Accidente.jpg El accidente se produjo el 1 de septiembre de 2013

Tras el accidente, la pierna derecha de Gerardo quedó completamente destrozada

Al pasar entre esos árboles, la avioneta se enganchó con el cable y se estrelló de trompa contra el suelo a aproximadamente unos 80 kilómetros por hora. Tanto Gerardo como su compañero salieron despedidos: él quedó con la rodilla derecha totalmente destruida y varias fracturas en otras partes del cuerpo. “Cada golpe, cada vuelta que di en esa despedida, aún la puedo sentir”, relató.

Accidente2.jpg

ADEMÁS:

Brasil: asesinaron a un turista argentino delante de su familia para robarle

Tren San Martin: cierran por 30 días el paso a nivel de la avenida Beiró por obras

Tras el accidente, fueron derivados al Hospital Interzonal de Agudos "General Belgrano", donde quedaron internados con traumatismos y quemaduras. “Desde el momento en que los bomberos me pusieron en la camilla hasta el día de hoy siento el dolor. No tuve un solo día de alivio en cinco años y medio”.

Tras la internación, siguieron las cirugías: “Estuve dos meses en terapia intensiva, mi vida estuvo en riesgo en dos oportunidades, contraje tres gérmenes intrahospitalarios e ingresé al quirófano 13 veces. Todavía tengo por delante tres operaciones, y el dolor en mis huesos sigue tan vivo y latente como el primer día”, remarcó.

Operacion.jpg Tras el accidente, la pierna derecha de Gerardo quedó completamente destrozada

“Me arrebató mi profesión, mi futuro, mi sueño y mi vida”

Tras el accidente se pudo corroborar que las causas estuvieron en la falta de control y de mantenimiento. Más allá de esto y de estar registrado en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) como instructor, la escuela de aviación Lupetti lo tenía en negro por lo que, al momento del hecho, no sólo no tenía aportes sino tampoco obra social ni ART.

“Comenzamos el juicio y logramos embargar siete aviones y que se emita la prohibición de vuelo de estos. Tres jueces firmaron el expediente que tenía 750 fojas con accidentes de aeronaves iguales o similares a la que yo manejé. Sin embargo, y con tan sólo un escrito que presentaron los demandados, los jueces dieron vuelta la prohibición. Sé que compraron aviones nuevos por suma millonaria, pero por el otro lado le dicen al juez que no tienen plata para pagarme, es insólito”, explicó.

Con esta resolución, hoy la escuela de aviación tiene en el aire a cinco de los siete aviones embargados; los otros dos son, prácticamente, chatarra. Gerardo no encuentra consuelo ni explicación en el accionar de la Justicia: “Yo no entiendo como en tan sólo una semana cambiaron de parecer con la única excusa de que la compañía no tiene patrimonio para resarcirme. No entiendo el razonamiento de estos tres jueces que me desampararon”.

“Mi situación actual es que estoy endeudado porque tuve que pagar mis operaciones y mis prótesis. No tengo nada. El precio de estar vivo lamentablemente es este, pero no el hecho de que la justicia no me ampare. Lo único que pido es ser escuchado. La justicia me abandonó y todo esto me arrebato mi profesión, mi futuro, mi sueño y mi vida”, concluyó.