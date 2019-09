El hecho sucedió en el aeropuerto de Teherán, la capital iraní, donde el escritor y periodista Alejandro Modarelli fue discriminado por su condición sexual y expulsado hacia la Argentina.

Todo comenzó cuando, una vez arribado a tierras iraníes, las autoridades de aquel país buscaron su nombre vía internet y encontraron su libro "Fiestas baños y exilios: Los gays porteños en la última dictadura", lo cual dio lugar a su deportación.

"Yo tenía programado un viaje turístico porque quería ir a conocer los lugares históricos de Teherán. Me dijeron que se podía sacar la visa ‘on arrival’, o sea cuando llegás. Yo llegué y me dijeron que tenía que completar un formulario, donde no especifiqué la orientación sexual, solo cosas formales como el oficio, etcétera", contó Modarelli, quien agregó: "Primero se turnaron personas de migraciones, hasta que llegó uno que parecía de la Gestapo y me preguntó en español si yo era el autor de "Fiestas baños y exilios: Los gays porteños en la última dictadura", que es lo primero que aparece si me ‘googleás’".

De esta manera, el periodista relató que "no pudo negar que era así", a lo que señaló que lo miraron a los ojos y le preguntaron si era homosexual.

"Les dije que sí, y yo estaba con un amigo al que también le preguntaron lo mismo", aseveró el escritor, quien añadió: "Al rato vino alguien y me dijo que fuera a la caja, que me iban a devolver el dinero con el que yo había pagado la visa para entrar. A partir de ahí empezó todo el trámite de deportación de Irán. Yo había llegado desde Estambul, y pasé toda una noche, 17 horas, en un lugar muy cómodo, por lo menos".

A todo esto, destacó que, en medio de aquel episodio, se acercó "un supuesto funcionario para decirme que podía arreglar todo si yo por izquierda daba dinero. El tema es que ese personaje que vino me decía que si le daba 200 dólares se arreglaba, a lo cual yo dije que ni loco, porque estaba, primero, legitimando una situación de corrupción, y no solo eso, sino que no sabía las consecuencias". "Por suerte, el tipo era un estafador que estaba dentro del aeropuerto, y que ya le habían llamado la atención por situaciones similares", aclaró.

ADEMÁS:

"Después de 17 horas, me deportaron a Estambul. Llegamos y ya había intervenido en Teherán el cónsul argentino de allí, a través del diario (Página 12, en el que trabaja). Acá nos tienen sin decirnos nada, parados, porque, al haber sido deportados, tenían que averiguar las razones", afirmó Modarelli, en tanto que continuó: "Entonces me llamó el cónsul argentino en Estambul y me dijo que el problema hubiera sido que si me ponían en el pasaporte ‘Deportado por peligro a la seguridad nacional’, porque es un delito ser homosexual en Irán. Estuve horas, intervino el consulado, y gracias a eso pude salir".

Finalmente, expresó que jamás imaginó que podía pasarle esto."Lo que sí se me cruzó era que si ‘googleaban’ mi nombre, no sería un punto a favor mío. Ahí vos entrás y sos objeto de una pesquisa a través de todas las redes. Yo creo que para una persona gay ir a Teherán es una complicación, y si sos un gay que tiene cierto tipo de vida pública, escritor, o formás parte de un grupo, te deportan y podés pasarla mal", finalizó.