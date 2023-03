El exmarido de Julieta Prandi va a juicio por abuso sexual agravado

Sin embargo, no hizo lugar al pedido de la defensa de la actriz de colocarle una tobillera electrónica o embargarle las cuentas.

“Se acaba de confirmar la elevación a juicio contra Claudio Contardi. Esto es por la causa de Julieta Prandi que lleva adelante el abogado Fernando Burlando”, afirmó el periodista de espectáculos Guido Zaffora en Intrusos (América).

La causa se inició con la denuncia de 144 casos de violación (fue el cálculo que hizo su abogado, Fernando Burlando, con dos hechos por semana durante dos años), por lo que podría ser condenado a más de 50 años de cárcel.

Contardi se defendió en la causa diciendo que las relaciones sexuales siempre fueron consentidas, como en cualquier matrimonio, pero las pericias que le realizaron a la modelo fueron determinantes para que la denuncia siga su curso. El exmarido de Prandi no se prestó a hacer las pericias solicitadas por Burlando.

Ahora, el Juzgado N° 3 de Garantías de Escobar resolvió elevar a juicio oral la causa y agravó en la imputación por la reiteración de los ataques denunciados y por el hecho de haber “causado un grave daño en la salud mental de la víctima”.

La restricción de acercamiento implica la prohibición de ingresar al domicilio de Prandi y mantener una distancia de al menos 300 metros.

“La verdad que es un alivio, igual entiendo que puede haber una apelación más. Después de mucho pelear, el juez pidió la elevación a juicio oral. Esperemos que en marzo tengamos novedades de cuándo va a ser el juicio. Es un gran avance. Podrían haber hecho, como venían haciendo hasta ahora, que es mirar para otro lado. Sobre todo porque a una víctima de violencia y de abuso se le presta atención si aparece muerta", dijo Prandi tras conocerse la noticia.

La modelo señaló que el fiscal ya había pedido la elevación a juicio oral, pero que ahora también lo hace el juez. “Después de escuchar a la perito oficial por la pericia que me hicieron a mí donde se hablaba de los rasgos y signos de abusos y violencia que tuve que padecer y en donde se demuestra que no estoy mintiendo ni fabulando, el juez pidió la elevación a juicio oral contra mi ex”, precisó.

El posteo de Prandi por el 8M en su cuenta de Instagram: "Aprendí, con el tiempo, el poder de las palabras. A saber decir lo que siento, aunque no siempre resulte victoriosa. A no darme menos de lo que pretendo recibir y a abrazarme cuando no tolero el mundo. Aprendí que la vida no le pertenece a nadie y que mi felicidad la propongo y construyo yo, con cada cosa que hago. Aprendí a pedir perdón si le fallo a alguien, sobretodo, si me fallo a mi misma. Entendí muchas cosas en el último tiempo. Pero lo más importante que aprendí en toda mi vida, es a no dar nada por sentado, a decir gracias y te amo a tiempo. Hoy es nuestro día. Celebremos nuestra vida y no permitamos que nadie nos baje nunca el precio".