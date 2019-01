El incendio forestal estaría controlado y no hubo evacuados

En declaraciones a Radio Mitre, el jefe comunal sostuvo: "Gracias al gran trabajo de los Bomberos, afortunadamente (el foco) se pudo controlar a tiempo". Además, explicó que el siniestro se originó "sobre la tarde" del sábado, por lo que se presume que "alguien que quiso hacer una fogata empezó el incendio".

Según se informó, a partir de las 16:00 de ese día, los turistas se alarmaron por la densa columna de humo que se veía desde el norte, en el mejor día de playa en lo que va de la temporada.

"Todavía no están las pericias hechas, pero en este tipo de casos suele ocurrir que son descuidos, a veces la gente no sabe lo que puede ocurrir cuando inicia un fuego", señaló el intendente. Y precisó que "no hay gente evacuada" en la zona por este hecho.

Trabajaron en el lugar 15 dotaciones de bomberos voluntarios de Villa Gesell, Pinamar y otras localidades cercanas, apoyados por al menos dos aviones hidrantes, para tratar de extinguir el fuego.

Finalmente, el intendente celebró la "buena temporada" vacacional que está teniendo el partido balneario: "La gente está más acotada en sus gastos, pero nosotros tenemos muchos turistas en Villa Gesell y ahora estamos yendo a la etapa más importante del verano, la segunda quincena de enero. Estamos siendo el segundo destino más importante de la costa atlántica".