El lenguaje inclusivo avanza con mucha fuerza

Con la frase “les diputades están indecises” una joven captaba hace unos meses la atención de todos en medio del debate sobre la legalización del aborto en Argentina.

Era Natalia Mira, hoy presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini, uno de los más emblemáticos de Buenos Aires, y sus palabras pusieron el foco en el uso del lenguaje inclusivo en el país.

Su caso no era el único, de hecho, la implementación de esta modificación del lenguaje “está en crecimiento”, explicó Malena Wilfrido, referente estudiantil del colegio Mariano Moreno de Buenos Aires.

“La realidad es que la mayoría de les docentes (sic) hablan con la ‘e’, escriben con la ‘x’, muchos exámenes que nos entregan están escritos en lenguaje inclusivo, y por ende también te sentís mucho más cómode a la hora de redactar”, señaló.

La juventud impulsa esta transformación y si en un momento fue la “@” para incluir el binario masculino-femenino, ahora la sociedad se dirige también a las disidencias utilizando la “x” y la “e”.

“Es algo cotidiano”, dijo Wilfrido, y aunque entiende la transgresión que supone para generaciones como la de sus abuelos, considera que la verdadera “avanzada” está precisamente en que se dé el debate, “porque lo que no se nombra, no existe y por tanto no tiene derechos”.

Cuando la periodista María Florencia Alcaraz escribió su “Manual de instrucciones para hablar con e”, un aclamado artículo publicado en la revista Anfibia, pensó que el público iba a ser “más hostil” ante un tema que polariza tanto a la sociedad.

Por contra, esta feminista declarada asegura que mucha gente “celebraba poder sistematizar” la información en torno a una discusión que ya estaba dada.

Alcaraz es cofundadora de LATFEM, un medio de comunicación feminista centrado en la realidad de Latinoamérica y El Caribe, donde escriben todos sus contenidos con “x”.

Una decisión editorial que comparten otros portales de noticias locales, organizaciones de derechos humanos y que tomó impulso con la fuerza de las adolescentes desde el debate sobre la legalización del aborto y la Ley de Educación Sexual Integral (ESI)